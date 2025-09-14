Suscribete a
Ni tímido ni anónimo: el seminarista es ahora joven, guapo y de éxito

El anuncio de Pablo García, con 758 mil seguidores en Instagram, abre un debate sobre el nuevo perfil vocacional

Una película rescata la vida de Javier Sartorius, aristócrata y tenista, que lo dejó todo para abrazar la vida monástica

Quién es Pablo Garna, el 'influencer' granadino con más de 660.000 seguidores que deja las redes para ser cura

BREVE MANUAL PARA CONVERTIRSE EN 'INFLUENCER' CATÓLICO

Pablo García en una foto de sus redes de un reciente viaje a Filipinas
Pablo García en una foto de sus redes de un reciente viaje a Filipinas ABC
José Ramón Navarro-Pareja

José Ramón Navarro-Pareja

Guapo, 35 años, 'influencer' de manual. Ídolo de una generación pegada al móvil, con un 'timeline' plagado de sonrisas perfectas, looks de vanguardia, escenarios de postal y un sutil toque canallita. En los últimos años Pablo García (@pablogarna)ha hecho del 'like' una profesión ... y del escaparate digital, un púlpito moderno. En definitiva, el estilo de vida al que aspiran muchos jóvenes de su generación. No es de extrañar, en ese contexto, el terremoto que produjo cuando anunciaba en Instagram, a sus más de 758.000 seguidores, que abandonaba esa pasarela digital para entrar en el seminario de Getafe.

