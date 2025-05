Un entrenador español en Hollywood explica cuánto dinero cobra por hora: «Doy una experiencia»

El mundo de Hollywood siempre llama mucho la atención y mucho más que por el cine en sí. Las 'celebrities' que viven y trabajan allí, muchas de ellas conocidos mundialmente, viven rodeados del fenómeno fan y de aquí a que sus 'looks' y prendas fetiches, sus rutinas de belleza y estilo de vida, así como sus restaurantes preferidos sean motivo de noticia.

En este sentido, hay actores y actrices que tienen 'coaches' nutricionales o para su ejercicio físico, que se han hecho igualmente populares gracias a ellos, y también a sus apariciones en televisión. Entre este sector destaca el perfil de Fernando Sartorius, un español de 65 años con una gran trayectoria que se ha ganado un hueco en las agendas de famosos para acompañarlos en sus rutinas de fitness y nutrición.

Sartorius, que fue campeón de pádel tenis en Estados Unidos y que hace décadas fue un rostro habitual en magacines televisivos en España, ha estado viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles y llegó a entrenar a Tom Cruise, Salma Hayek o Dennis Quaid para rodajes, además de haber ayudado a Joaquín Cortes, Mar Saura o Ana Rosa Quintana, entre muchas otras caras.

«Ni idea de perder peso»

Por su éxito ha llegado a trabajar como entrenador personal en el que está considerado el gimnasio más prestigioso del planeta. Hace unas semanas, el experto pasó por el podcast 'Lo que tú digas' de Alex Fidalgo y ha repasado su vida profesional, ahora que se retira, y el vídeo de Instagram en el que cuenta a qué se debe su éxito supera ya las 830.000 visualizaciones.

El deportista ha desvelado, entre otros aspectos, que llega a cobrar «2.000 euros la hora» y, al ser muy consciente de que esta cuota puede sorprender mucho, la ha argumentado. Así, él entiende que por este precio tiene que dar «2.000 euros de valor, si no no vuelves a entrenar conmigo». Además él tiene claro que sabe si tiene éxito o no como entrenador. «Vuelven», destaca él, que acaba incidiendo en el clip viralizado cómo son sus sesiones.

«No es un entrenamiento cualquiera: yo a ti te doy una experiencia», asegura el experto deportivo. Así, para poner un ejemplo, Sartorius viene a decir que sus servicios son parecidos a los de ir a un restaurante. «No es la comida: es el ritual, cómo pones los platos... Es lo que hablas, lo que dices, es 'timing', sentencia él.

En otro momento de la entrevista, Fidalgo le pregunta por cómo es entrenar con él y Fernando detalla que antes que nada intenta hacer cuatro o cinco preguntas sobre dolencias, ejercicio practicado o con su objetivo. «La mayoría de la gente quieren perder peso pero no tienen ni idea de cómo perderlo porque lo hacen fatal», añade, antes de desvelar que para esto es más importante la comida que el ejercicio.