Hakuna reza y llena en Rivas, la 'Ciudad sin Dios'

Entre Lourdes y los Rolling, el grupo de pop espiritual cristiano metió 25.000 personas en el auditorio Miguel Ríos del municipio madrileño que asesora a sus ciudadanos para apostatar

Un grupo de jóvenes, este sábado en Rivas, antes del concierto de Hakuna
Un grupo de jóvenes, este sábado en Rivas, antes del concierto de Hakuna Tania Sieira
Chapu Apaolaza

Entre Lourdes y Los Rolling, a la caída del último sol del verano se fueron apareciendo en el auditorio de Rivas-Vaciamadrid la mezcla social más extraña e improbable que uno se pueda encontrar en un concierto. Como en una canción de Sabina, iban ... un cura mazado, unas cincuentonas en vaqueros, veinteañeros con ganas de fiesta y Rayban, que se llaman todos Bosco y Carlota, chavales vestidos de negro con degradado en el pelo, sillas de ruedas motorizadas montadas por enfermos desencajados, familias con niños pequeños, embarazadas con tripón y una docena de monjas de las Carmelitas Samaritanas de Valladolid y Toledo que vivían el primer concierto de su vida en comunidad.

