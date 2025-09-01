Quién es Pablo Garna, el influencer granadino con más de 600.000 seguidores que deja las redes para ser cura

El nombre de Pablo Garna ha saltado de las redes al foco mediático debido a la última decisión que ha tomado y ha compartido en su cuenta de Instagram: ser cura. Una noticia que ha sorprendido a todos sus seguidores, así como a todo aquel al que se ha hecho eco de ella.

Aunque en redes sociales es conocido como Pablo Garna, su nombre es Pablo García y se dedicaba, hasta ahora, al mundo de las redes sociales y al modelaje. Con más de 640.00 seguidores en Instagram, su cuenta es un espacio donde habla de moda, humor y viajes acompañado de reflexiones sobre Dios y la fe.

Garna ha sido uno de los influencers más destacados de la comunidad católica debido a su forma tan original de compartir y difundir la palabra de Dios entre los más jóvenes, así como en un espacio contaminado por la superficialidad donde la fe, no es el tema al que acuden los influencers para crear contenido.

Así ha contado Pablo Garna su marcha a sus seguidores

El granadino de 34 años ha dado un giro de 180º a su vida, ha dejado una vida materialista y ha apostado por una más espiritual. «No sabía si este momento llegaría algún día», es la frase con la que ha comenzado el vídeo donde ha anunciado a sus seguidores su marcha de las redes sociales.

En el vídeo ha explicado que «no ha sido una decisión sencilla, pero estoy muy tranquilo y contento y con mucha paz«. Esta se ha basado en una certeza para él, «quien apuesta por el señor no se equivoca». En unas semanas Garna habrá cambiado su vida de forma radical, «de no estar en el foco, de silencio, de oración y de rutina».

Ha añadido que el mundo puede que no entienda este cambio, ya que «si me va bien en la vida, gano dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas». Pero, esta vida cargada de 'fama' y 'lujo' no es lo que Garna siente en su corazón.

Para el ya exinfluencer, el éxito en la vida es hacer lo que dicte tu corazón. En su caso, «yo lo que tengo en el corazón es una vida de entrega al servicio de los demás, que tiene un nombre que es el sacerdocio». A lo que ha añadido: «Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo y todo lo demás sobra».

Además, en tono de broma, ha confesado que cuando habla con el Señor le pregunta «por qué a mí que soy un zopenco».

Los últimos fotogramas del vídeo los ha dedicado a sus seguidores, a quienes les ha mandado un abrazo. Además, ha recuperado la frase con la que el exjugador del Real Madrid, Luka Modric, se despidió del club blanco: «No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió». «Rezad por mí», ha sido la frase con la que Garna ha puesto punto y final a su etapa en las redes sociales.