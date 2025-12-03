La Aemet avisa a España del tiempo que hará durante el puente de diciembre: lluvias y nevadas en estas zonas

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina y, con la llegada de este nuevo festivo nacional, son muchos los españoles que se fijan en el tiempo que hará en estos próximos días. Según ha avanzado la Agencia Estatal de ... Meteorología (Aemet), durante estos próximos días el tiempo estará marcado por la llegada de varios frentes atlánticos, que dejarán lluvias y temperaturas frías al menos hasta el próximo fin de semana.

Este temporal coincide además con el inicio del invierno meteorológico en nuestro país, cuyos primeros días serán lluviosos. Así, veremos lluvias generalizadas a partir de este miércoles en buena parte de España, que podrían ser incluso fuertes y persistentes muchos puntos del norte a lo largo de las próximas jornadas. Según apunta el organismo, también las veremos con asiduidad en el centro y sur peninsulares, llegando incluso a Baleares.

Respecto a las temperaturas, aunque estos primeros días tendremos frío y heladas de madrugada, el ambiente invernal irá suavizándose conforme nos acerquemos al sábado 6, Día de la Constitución Española. Según apunta el organismo, a partir de este día los termómetros empezarán a subir, marcando hasta 20 grados en algunos puntos de costa del norte y del sur peninsular. Además, las nevadas de estos últimos días quedarán restringidas a zonas montañosas.

Sábado, domingo: lluvia en Galicia y probables el domingo en las comunidades cantábricas.



Lunes 8: sólo se espera lluvia en Galicia.



🌡️Ambiente invernal con heladas en el interior peninsular en zonas altas y de montaña; a partir del viernes subirán. pic.twitter.com/DmrnvgQDpN — AEMET (@AEMET_Esp) December 1, 2025

Un tren de frentes descargará lluvias en estas zonas de España hasta el fin de semana

La entrada de un primer frente atlántico a España ha marcado las últimas horas en muchos puntos de Galicia y el oeste peninsular, donde se han visto precipitaciones abundantes y localmente fuertes. A partir de este miércoles, esa inestabilidad comenzará a extenderse al resto de la Península, alcanzando el centro y algunos puntos del sur mientras va recorriendo el país de oeste a este. La Aemet no descarta que puedan llegar precipitaciones a Melilla e incluso Baleares.

Durante el jueves, un nuevo frente llegará al país por el noroeste y comenzará a dejar precipitaciones intensas en toda la mitad norte peninsular. Aún así, se espera que estas sean de carácter débil en el sur y el este, donde también se podrían registrar algunos chubascos asociados a este temporal. En cuanto al viernes, todo apunta a que seguiremos bajo la influencia de este frente atlántico, que seguirá dejando lluvias y tormentas en el Cantábrico y el Mediterráneo.

Una vez nos acerquemos al fin de semana, el tiempo volverá a estabilizarse en muchos puntos de España, coincidiendo además con el puente de la Constitución. Aún así, seguiremos viendo lluvias débiles en muchos puntos del país, que serán incluso intensas en Galicia, el Cantábrico y Pirineos.

☔🚫 ¿Por qué la lluvia se olvida del este?

No, no hay cúpula, ni paraguas, ni conspiración para secar esta zona.



🤓 Samuel Biener te lo explica: https://t.co/i4MLpH7m2s pic.twitter.com/x5FQU83Lrr — Meteored España (@MeteoredES) December 2, 2025

Aún con bastante incertidumbre, la Aemet no descarta que puedan seguir llegando frentes de lluvias a la Península durante los días festivos. Seguirán registrándose precipitaciones en el norte y en el oeste, aunque también podrían llegar a otros puntos de la España peninsular. En algunas comunidades españolas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, gran parte de Aragón, Baleares, Región de Murcia, Andalucía y Canarias, se espera que dominen las altas presiones durante todo el puente de diciembre.

Cambios en las temperaturas: de frío y nieve a una subida térmica en el puente de diciembre

Desde la Aemet también han indicado que las temperaturas sufrirán bastantes cambios tras un inicio de semana bastante frío en buena parte del país. La llegada de estos frentes variará bruscamente los valores de estos días que, en general, pasarán de ser «propios para la época del año» a registrar una tendencia a subir a lo largo de la semana.

Este miércoles se producirán nevadas en la mitad sur peninsular, así con en algunos puntos del Sistema Central, donde se espera que la cota de nieve se mantenga en 1000 metros. También en otros sistemas montañosos como Pirineos y la Cordillera Cantábrico, donde se podría ver nieve incluso en cotas medias.

⛷️ Seguirá nevando hasta el viernes y las posibilidades de esquiar este puente van aumentando.



🌐 Consulta las estaciones abiertas en nuestra sección de esquí. https://t.co/VeWMZQf23E pic.twitter.com/yGXp6FqIjb — Meteored España (@MeteoredES) December 2, 2025

El jueves este frío se recrudecerá con el paso de un frente frío muy activo que, además de precipitaciones en forma de lluvia, también dejará nevadas en buena parte del país por encima de los 1000 a 1200 metros. Podríamos ver caer nieve en algunas zonas de la meseta norte.

De cara al viernes y al fin de semana, la situación tenderá a estabilizarse de forma parcial, con la influencia de altas presiones sobre la Península. En cuanto a las temperaturas, todo apunta a que estas repuntarán con el paso de una masa de aire algo más cálida, con ascensos de hasta 7ºC en muchas regiones.