San Martín de Tours

¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 11 de noviembre? Consulta el santoral

Entérate de quién celebra su santo hoy martes 11 de noviembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

martes, 11 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Martín de Tours entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Martín de Tours, obispo católico de origen húngaro, nació en el año 316. Su vida es especialmente ... recordada por un episodio emblemático ocurrido cuando tenía 15 años y servía en la guardia imperial romana: al encontrar a un mendigo que padecía un intenso frío, Martín partió su abrigo en dos y le dio la mitad para protegerlo. Esa noche, tuvo un sueño en el que el mendigo, que en realidad era Cristo, le agradecía con una sonrisa. Este evento marcó un antes y un después en su vida, llevándolo a bautizarse y a renunciar a la carrera militar para dedicarse a la vida ermitaña. Fundó los monasterios de Marmoutier y Ligugé, y en el año 371 fue elegido obispo de Tours, cargo que desempeñó durante 27 años. Su episcopado se destacó por su intensa labor evangelizadora y su firme lucha contra las prácticas paganas. Además, San Martín de Tours fue el primer santo no mártir en recibir una festividad litúrgica en su honor.

