¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 11 de noviembre? Consulta el santoral

martes, 11 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Martín de Tours entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Martín de Tours, obispo católico de origen húngaro, nació en el año 316. Su vida es especialmente ... recordada por un episodio emblemático ocurrido cuando tenía 15 años y servía en la guardia imperial romana: al encontrar a un mendigo que padecía un intenso frío, Martín partió su abrigo en dos y le dio la mitad para protegerlo. Esa noche, tuvo un sueño en el que el mendigo, que en realidad era Cristo, le agradecía con una sonrisa. Este evento marcó un antes y un después en su vida, llevándolo a bautizarse y a renunciar a la carrera militar para dedicarse a la vida ermitaña. Fundó los monasterios de Marmoutier y Ligugé, y en el año 371 fue elegido obispo de Tours, cargo que desempeñó durante 27 años. Su episcopado se destacó por su intensa labor evangelizadora y su firme lucha contra las prácticas paganas. Además, San Martín de Tours fue el primer santo no mártir en recibir una festividad litúrgica en su honor.

En este martes 11 de noviembre de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Bartolomé el Joven de Rossano, Bertuino de Malonne, Cristiano, Juan el Limosnero, Menas de Egipto, Menas, Teodoro el Estudita, Teodoro Estudita, Toribio de Cantabria, Verano de Vence, Marina de Omura. Aunque el día de hoy es conocido por San Martín de Tours y con el que la religión cristiana hace homenaje a personas en España. A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy martes, 11 noviembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia. Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día. Los nombres de los cuales hoy martes, 11 noviembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista. Santos de hoy 11 de noviembre En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se conmemoran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 11 de noviembre las personas que se llamen Bartolomé el Joven de Rossano, Bertuino de Malonne, Cristiano, Juan el Limosnero, Menas de Egipto, Menas, Teodoro el Estudita, Teodoro Estudita, Toribio de Cantabria, Verano de Vence, Marina de Omura celebran su santo gracias a: Santos de hoy Bartolomé el Joven de Rossano

