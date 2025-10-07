¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del martes 7 de octubre

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 7 de octubre del 2025 el Santo de Nuestra Señora del Rosario, entre otros.

Nuestra Señora del Rosario es una de las advocaciones más significativas de la Virgen María dentro de la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 7 de octubre, una fecha dedicada a invocar su intercesión a través del rezo del Santo Rosario —también llamado Corona Mariana—, una práctica devocional centrada en la meditación de los principales misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta advocación tiene un profundo arraigo espiritual, ya que el Rosario es considerado una poderosa herramienta de contemplación cristiana, en la que se entrelaza la oración mariana con los momentos más decisivos de la Redención. Nuestra Señora del Rosario fue declarada patrona de la Orden de Predicadores (dominicos), quienes difundieron con fervor esta devoción por todo el mundo. También es patrona de Colombia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en España, lo que refleja su relevancia tanto en el ámbito religioso como en el cultural e institucional.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Nuestra Señora del Rosario, en este martes 7 de octubre de 2025. Pero, además Augusto de Bourges, Baco de Betsaloe, Marcelo de Capua, Marcos Papa, Paladio de Saintes, Sergio de Betsaloe y Justina de Padua también tienen importancia en el día de hoy.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan festejar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos repercusión en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.

¿Qué santos se celebran hoy 7 de octubre?

Además de la celebración de Nuestra Señora del Rosario, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 7 de octubre también celebramos:

