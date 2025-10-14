Suscribete a
Sánchez llevará este martes al Consejo de Ministros el inicio de la reforma constitucional para blindar el aborto

Asimismo, el presidente del Gobierno ha indicado que exigirá a Ayuso que cumpla con el registro de objetores

Sin apoyos para blindar el aborto en la Constitución: Sánchez busca controlar la agenda feminista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo 12 de octubre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo 12 de octubre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que este martes se llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para blindar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto, así se va a «solicitar el dictamen al Consejo de Estado ... para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43».

