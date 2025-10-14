Sánchez llevará este martes al Consejo de Ministros el inicio de la reforma constitucional para blindar el aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que este martes se llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para blindar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto, así se va a «solicitar el dictamen al Consejo de Estado ... para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43».
«Y, a partir de ahí, lo que espero es que haya una mayoría en el Parlamento y que, efectivamente, así se blinde este derecho», ha señalado el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Asimismo, se va a exigir a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacer cumplir la Ley y crear el registro de médicos objetores al aborto. «Me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular, le exija a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley; y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo», ha asegurado.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete