Revista de prensa: las portadas del mundo saludan a León XIV

Robert Francis Prevost es el nuevo Papa. Bajo el nombre de León XIV, el primer Pontífice estadounidense se presentó al mundo este jueves pasadas las 19 horas de la tarde. En su discurso, pidió ayuda a los católicos «para construir puentes con el diálogo, con el encuentro».

Esos dos aspectos –su nacionalidad y su discurso– destacan en las primeras páginas de la prensa de este viernes. «El Papa americano: paz», titula el italiano 'Corriere della sera', con una foto del Pontífice a varias columnas saludando desde el balcón a los fieles que se congregaron en San Pedro.

Con una imagen similar y el primer discurso del nuevo Papa llena su portada 'L'Osservatore Romano'. «Habemus Papam. Robertum Franciscum Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV», puede leerse como titular.

León XIV nació en Chicago en 1955. Allí, en su país de origen, las portadas destacan el hecho de que sea el primer Papa de Estados Unidos. «Un Papa estadounidense», reza en grande 'The New York Times'. «Tomó el camino global hacia la cima de la Iglesia», continúa. Junto a la gran imagen del nuevo Pontífice, en tamaño algo más pequeño, la de una mujer rezando en el interior de una iglesia y la de la Plaza de San Pedro celebrando su nombramiento.

'The Washington Post' dedica más de la mitad de su portada al nuevo Papa. «Elegido el primer Papa estadounidense», puede leerse en el titular principal. Debajo, una foto de Prevost saludando a la multitud que le ha estado esperando estos días. «El camino al Papado pasa por Perú y el Vaticano», destacan también en el rotativo. «Las campanas suenan en Estados Unidos mientras los fieles se aferran a lo inconmesurablemente bello», reza otra crónica. Como imagen, las celebraciones en El Vaticano.

«Chicago Pope», destaca en grande 'New York Post'. «Que Dios bendiga a América. León XIV, primer Papa estadounidense». De fondo y a toda página, la fotografía del nuevo Pontífice cuando se asomó al balcón de la basílica de San Pedro.

Por su parte, 'The Wall Street Journal' lleva también a Prevost a su portada. «Elegido el primer Papa de Estados Unidos», dice su principal titular, con una foto de León XIV saludando desde el balcón de San Pedro. «Una Iglesia fracturada busca un líder estable», completa otra de las informaciones.

En Europa, En España, donde tiene raíces León XIV los periódicos también lo han llevado a su portada. «León XIV», destaca en grande ABC con una imagen del nuevo Pontífice al fondo y a gran tamaño. «El mal no prevalecerá», se destaca del que fue su primer discurso nada más ser nombrado.

«León XIV, en la estela de Francisco», destaca 'El País'. El nuevo Pontífice era, de hecho, uno de los hombres de confianza del fallecido Bergoglio. En 2023, de hecho, le nombró Prefecto de los Obispos. «Un Papa de los Estados Unidos para todos los mundos», lleva el diario 'El Mundo', que destaca asimismo que Prevost fue misionero en Perú.

También destaca su carácter de misionero 'La Razón'. «Nacido en EE.UU. y muy ligado a Perú», destaca por su parte 'La Vanguardia'.

Dentro aún del Continente Europeo, en el Reino Unido, 'The Times' lleva a su portada una foto grande de Prevost con el siguiente titular: «En Dios confiamos. El nuevo Papa es estadounidense».

«El mal no prevalecerá: el primer Papa estadounidense quiere construir puentes», reza la primera página de 'The Guardian'. Asimismo, destaca la «sorprendente elección» de León XIV y el que haya criticado la acción de la Administración Trump respecto a las políticas sobre los refugiados. «Desde Chicago al Vaticano», puede leerse en 'The daily telegraph' con una foto de un sonriente León XIV desde el balcón de San Pedro.

«León XIV. El Papa misionero que viene de América», titula el francés 'Le Figaro' con una foto a toda página del nuevo Pontífice saludando al mundo tras ser elegido. Debajo, el editorial, 'El mundo por la diócesis'.

Una imagen diferente del momento lleva 'Libération': «León, en el balcón», junto a una instantánea del Pontífice de perfil mirando hacia la plaza. «Deberá seguir los pasos de Francisco», añade.

«Estad unidos, no tengáis miedo», destaca por su parte 'Le Parisien', con una fotografía de un tímido y sonriente Prevost en la Plaza de San Pedro.

En Alemania, por su parte, el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' lleva también a León XIV a su portada, aunque en una imagen más pequeña. «El estadounidense Robert Prevost es el Papa León XIV», puede leerse junto a la instantánea.

En Latinoamérica, donde tiene fuertes vinculaciones el nuevo Pontífice, al haber estado durante cuatro décadas en Perú, también le dan la bienvenida. Allí, en ese país, en su principal cabecera le dedican un especial. «León XIV, un progresista cercano a Francisco que conquistó al ala conservadora», destaca el argentino 'Clarín'.

Por otro lado, en Chile, 'El Mercurio', hace referencia a la doble nacionalidad del Papa, estadounidense y peruano, y también recoge su mensaje llamando a la unidad de la Iglesia. Como fotos, una grande del Pontífice de espaldas ante una repleta Plaza de San Pedro y otra, más pequeña, con la vista de frente.

Asimismo, el brasileño 'O Globo' fija la vista en su carácter conciliador y de continuidad. También destacan que es el primer Papa americano, que ha escogido un nombre con carácter social y el que haya defendido un diálogo de paz y exaltado el legado de Francisco. Como foto, un feliz Prevost saludando a los presentes.

Finalmente, en África, 'Business day' lleva en la parte superior una imagen del nuevo Pontífice. «Papa León: la paz esté con todos vosotros».