Mueren más de 700 personas en los últimos dos meses por las lluvias monzónicas en Pakistán

Las fuertes lluvias monzónicas que han estado cayendo durante los últimos dos meses en Pakistán han ocasionado la muerte de unas 788 personas, más de mil heridos y decenas de miles de evacuados, según las autoridades del país, que se encuentra en alerta máxima, a medida que se prevén más precipitaciones estos días.

En las últimas 24 horas se ha confirmado la muerte de otra docena de personas en la provincia de Jaiber Pajtunjua (al noroeste) por unas lluvias que han provocado cortes de luz y el derribo de viviendas y locales, según recoge Europa Press.

En Karachi, en el sur del país, los habitantes de la que es la ciudad más poblada de Pakistán se han visto atrapados en importantes atascos debido a las labores de reparación de numerosas carreteras debido a los estragos causados en las últimas semanas por estas lluvias, que han azotado a gran parte del país.

Las lluvias han estado cayendo con especial virulencia desde el pasado 26 de junio. Desde entonces, han fallecido 788 personas, entre ellas 200 niños. Las regiones más afectadas son Jaiber Pajtunjua y Punjab, en donde se han registrado mayor número de muertos y heridos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) ha informado de que 25.644 personas han sido rescatadas en 512 operaciones. Alrededor de 6.630 viviendas han quedado destruidas completa o parcialmente. Los estragos para la agricultura y la ganadería han sido también importantes, con pérdidas de cultivos miles de cabezas de ganado. Se espera que continúen las lluvias al menos hasta el próximo 30 de agosto.