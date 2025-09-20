Suscribete a
ABC Premium

Ángeles Carmona: «La ministra de Igualdad miente. Les enviamos durante meses todas las quejas que había respecto a las pulseras»

La expresidenta del Observatorio del CGPJ, alertó a Ana Redondo y su equipo de los fallos de los dispositivos que compró Irene Montero

«Se siguen dictando sobreseimientos provisionales a agresores. Va a haber un aluvión»

Igualdad se escuda en que el Poder Judicial «no les avisó» de un posible problema con las nuevas pulseras para maltratadores

Igualdad compró pulseras defectuosas para maltratadores que se venden en plataformas chinas

Choque de versiones: la de la ministra Redondo y la juez Carmona
Choque de versiones: la de la ministra Redondo y la juez Carmona ep/ ABC
Érika Montañés

Érika Montañés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Yo soy juez, estoy en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla. Y las cosas que nos llegan son tremendas, cada día, desde hace mucho tiempo. Víctimas de violencia machista que se han encontrado con su agresor en la puerta ... y el dispositivo no les había avisado; policías que se quejan de que han encontrado una pulsera rota en la calle y no sabían que ese hombre se la había quitado»... Para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante una década (2014-julio de 2024), el terremoto suscitado por los fallos en las pulseras telemáticas conocido ahora es bastante sorprendente, sobre todo por el silencio administrativo que se está imponiendo respecto al aluvión de quejas que vienen provocando estos dispositivos desde antes ya de su entrada en funcionamiento, el 8 de febrero de 2024. Mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, está cargando contra el Poder Judicial, la Fiscalía y las compañías responsables del servicio por esos errores, están calladas la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez onubense Carmen Martínez Perza, y también su relevo al frente del Observatorio, Esther Erice. ABC intentó recabar su opinión ayer respecto a este asunto, pero declinó pronunciarse.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app