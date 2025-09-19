Buntinduy quiere prohibir el «bombardeo» de anuncios de comida insana a los niños

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustindy, ha anunciado este viernes que el Gobierno dará un paso más en su estrategia contra la obesidad infantil y regulará la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores.

Durante una visita al comedor del CEIP Ana Soto de Albacete, donde comprobó las «buenas prácticas» de los menús escolares, Bustinduy recordó que el pasado abril se aprobó el Real Decreto de Comedores Escolares, que garantiza cinco comidas saludables a la semana en todos los centros educativos del país. «Ya hemos regulado el derecho a comer saludablemente en los comedores escolares, ahora vamos a proteger a todos los niños de la publicidad de los alimentos», ha afirmado.

4.000 anuncios de comida insana al año

El titular de Consumo ha alertado de que los menores españoles están expuestos a un «bombardeo» de más de 4.000 anuncios de comida insana al año —unos 11 al día—, lo que «impacta directamente sobre su comportamiento y preferencias de consumo». La medida buscará restringir la promoción de productos ultraprocesados con exceso de grasa, azúcares o sal, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

Según la OMS, la mayoría de alimentos y bebidas anunciados en España durante el horario infantil en televisión son de baja calidad nutricional y la Asamblea Mundial de la Salud remarca que la exposición de la infancia a la publicidad impacta directamente sobre su comportamiento, actitudes y preferencias de consumo, modificando lo que un niño considera como dieta saludable.

Bustinduy subrayó que esta presión publicitaria afecta especialmente a las familias con menos recursos y defendió que limitarla es clave para reducir las elevadas tasas de sobrepeso infantil. España se sumaría así a países como Reino Unido, Portugal o Noruega, que ya han adoptado regulaciones similares.