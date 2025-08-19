Suscríbete a
El exmilitar de la Manada obtiene un segundo permiso penitenciario

Podrá salir de nuevo cuatro días de la cárcel de Salamanca donde cumple condena tras haber disfrutado ya de su primer permiso

Alfonso Cabezuelo, el exmilitar sevillano de la Manada: «Lo que tengo claro es que nunca volveré a cometer un error así»

Alfonso Jesús Cabezuelo en los juzgados de Sevilla
Alfonso Jesús Cabezuelo en los juzgados de Sevilla ABC

Jesús Díaz y Fernando Barroso Vargas

Alfonso Jesús Cabezuelo, el exmilitar sevillano miembro del grupo de WhatsApp La Manada condenado junto a otros cuatro componentes del mismo por un delito de violación a una joven en los Sanfermines de 2016, ha obtenido un segundo permiso penitenciario para abandonar de nuevo ... por cuatro días la prisión de Topas (Salamanca), donde cumple condena por tales hechos y además penas adicionales de cárcel por las imágenes tomadas de dicha agresión sexual, por abusar sexualmente en mayo de 2016 de una joven de Pozoblanco (Córdoba) y por un delito de lesiones.

