La ministra de Igualdad minimiza el fiasco de las pulseras de maltratadores y dice que solo el 1 por ciento se ha librado de condena

La Fiscalía General del Estado ha alertado de que los fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores han provocado sobreseimientos y absoluciones. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves contra el Gobierno pidiendo dimisiones en el Ministerio de Igualdad: «Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato».

Según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se trataron de «errores técnicos» derivados del cambio de contrato de las pulseras cuando se realizó el trasvase de datos entre adjudicatarias. Feijóo ha señalado el hecho de que el Gobierno estuviera «advertido» por el Consejo General del Poder Judicial de los riesgos al cambios los dispositivos.

Redondo asegura que los fallos se resolvieron en enero de este año. Así, su departamento cifra en el 1%, aproximadamente, los casos que fueron afectados por estos errores. Por su parte, en España, hay 5.000 dispositivos de seguimiento para maltratadores, de los 100.000 casos de mujeres maltratadas registrados en el sistema VioGén.

Sin embargo, el líder de los populares no se olvida de que el Gobierno de Pedro Sánchez, primero, «desprotegió a las mujeres» con la ley del solo sí es sí. Y, ahora, con los problemas con las pulseras de maltratadores. Por tanto, ha exigido al Ejecutivo que, «al menos», se «ahorre las lecciones de feminismo».

En esta línea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado que «nadie ha asumido responsabilidades» por la rebaja de condenas de la ley del solo sí es sí, a pesar de estar avisados de que pasaría. «Una nueva negligencia del Gobierno vuelve a poner vidas en riesgo. Exigimos dimisiones inmediatas», apuntala Muñoz.

Por su parte, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha salido a la defensa del departamento de Redondo: «La ministra de Igualdad ha dado cumplidas explicaciones, el asunto está resuelto, todo puede fallar, pero creo que se han tomado ya las medidas precisas».