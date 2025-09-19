Suscribete a
Igualdad miró a otro lado durante ocho meses, aunque conocía el fallo en las pulseras para maltratadores

Un trabajador del ministerio, encargado de la vigilancia telemática, señala a Ana Redondo: «No hicieron nada»

El Gobierno se defiende y asegura que fueron «problemas puntuales» y las víctimas estuvieron protegidas

Las asociaciones de víctimas, tras el fiasco de las pulseras para maltratadores: «Las mujeres sienten miedo, es una desprotección enorme»

Un fallo del sistema de pulseras para maltratadores deja a «una gran cantidad» de agresores en libertad

Una persona le coloca a otra una pulsera electrónica telemática para maltratadores
Javier Palomo

Las advertencias sobre el mal funcionamiento del sistema de pulseras telemáticas para el control de maltratadores llegaron a Igualdad desde el primer día en que Telefónica y Securitas Direct , encargadas del gestionar los datos de los dispositivos, transfirieron la información a las nuevas empresas — ... Vodafone y Securitas Seguridad— que iban a controlarlos. Pero la respuesta desde el Ministerio de Igualdad fue el silencio.

