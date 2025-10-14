Suscribete a
obituario

Luis Ángel de la Viuda, maestro del periodismo

Formó a una nueva generación y se adaptó a los cambios tecnológicos y al contexto político. Sus análisis brillaban por su sagacidad y clarividencia

Luis Ángel de la Viuda
Luis Ángel de la Viuda
Pedro García Cuartango

Resulta muy difícil escribir el obituario de un amigo. Luis Ángel de la Viuda era amigo y, sobre todo, maestro. Era la historia viva del periodismo español desde mediados de la década de los 50 cuando empezó a trabajar en 'La Voz de Castilla' ... en Burgos. En alguna ocasión, me enseñó el carné para el ejercicio del oficio que entonces expedía la Secretaría General del Movimiento. Luis Ángel nació periodista y murió como tal. Nunca fue otra cosa. Vino al mundo en Burgos en 1932 en una casa de la calle Sanz Pastor. Allí estudió y creció. Y de la capital castellana eran su mujer María Jesús y sus hijas. Como su familia carecía de recursos, Luis Ángel trabajó para costearse la carrera de Derecho y luego los estudios de Periodismo.

