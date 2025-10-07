Suscribete a
El Congreso aplaza un día la votación del embargo a Israel para que no coincida con el aniversario de los atentados de Hamás

El Gobierno aprueba un informe para señalar a las comunidades que practican menos abortos en la sanidad pública

El documento constata cómo en Ceuta y Melilla, dependientes del Ministerio de Sanidad, ninguna intervención se lleva a cabo en centros públicos

El Gobierno eleva la amenaza y Sánchez da tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros JAIME GARCÍA
El Gobierno continúa su cruzada contra las comunidades autónomas que no practican la mayoría de abortos en centros públicos. Si este lunes el presidente del Gobierno enviaba una carta a cuatro regiones amenazándoles con acciones legales si no ponían en marcha el registro de profesionales ... objetores al aborto, ahora el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un informe en el que se señala a los territorios en los que estas intervenciones se realizan mayoritariamente en la privada.

