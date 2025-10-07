Suscribete a
ABC Premium

Los médicos de Madrid y Baleares: «Nos preocupa que el registro de objetores al aborto se use para discriminar»

Los profesionales temen que las administraciones utilicen los datos en procesos de contratación o de promoción

El Gobierno eleva la amenaza y Sánchez da tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García EFE
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los médicos de las comunidades autónomas señaladas por Pedro Sánchez ante la ausencia de un registro de objetores al aborto no ven con buenos ojos los listados. Los presidentes de los colegios profesionales de la Comunidad de Madrid y Baleares, dos de las cuatro ... autonomías a las que el presidente del Gobierno se dirigió, temen que la medida pueda derivar en la discriminación de los facultativos en, por ejemplo, procesos de selección o de promoción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app