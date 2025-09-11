Suscribete a
Asesinan a Charlie Kirk, activista pro-Trump, durante una conferencia

La factura de años de igualar por abajo: España y Francia, a la cola de la OCDE en matemáticas

Un informe de Esade advierte de que nuestro sistema educativo, al igual que el francés, sufrirá pérdidas millonarias si no eleva el nivel académico

La OCDE propone a España que no sólo los profesores puedan dar clase: «A los sindicatos no les hará gracia»

Un alumno de Primaria enfrentándose a un examen de matemáticas
Beatriz L. Echazarreta

España y Francia, con sistemas educativos con importantes similitudes, tienen un problema con la enseñanza de las matemáticas y las ciencias en la etapa de Primaria. En vísperas de una nueva revolución tecnológica en la que es probable que ambas materias sigan cobrando importancia, estos ... malos resultados se traducirán en importantes pérdidas económicas para ambos países: de 44.000 millones de euros en Francia y de 7.000 en nuestro país. En el país vecino las pérdidas en salarios son mucho mayores porque las tasas de fertilidad son mucho más elevadas y los resultados son mucho peores que en España. Las estimaciones son de Esade, que ha publicado un nuevo informe en el que se busca explicación a los bajos resultados de estos dos países a partir del análisis de microdatos de las pruebas TIMSS.

