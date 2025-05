El Ejecutivo del conservador Mitsotakis dispuesto a legalizar el matrimonio homosexual en Grecia

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado durante una entrevista en la televisión pública griega, el deseo del Ejecutivo conservador de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de que Mitsotakis no ha establecido un cronograma para la aprobación de la medida, los medios locales afirman que se espera que el texto esté acabado antes del próximo consejo de ministros, que tendrá lugar a finales de mes, y que la ley que legalice la unión homosexual esté aprobada antes de que finalice el primer trimestre del año.

Según explicó Mitsotakis, la ley está encaminada a conseguir el matrimonio igualitario en Grecia, eliminando cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, tal y como ya está legislado en 15 de los 27 estados miembros de la Unión Europea. Además, también se centra en los niños y en sus derechos. «Hay niños que ya están viviendo en familias con padres del mismo sexo y hay que regularizar que los dos padres tengan los mismos derechos», añadió el primer ministro.

Mitsotakis ha aclarado que el proyecto de ley no contempla la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan recurrir a la gestación subrogada, práctica legal en Grecia bajo estrictos supuestos, como que la pareja sea de distinto sexo y demuestren con pruebas médicas la incapacidad de concebir de uno de los dos progenitores. Tampoco se realizarán cambios en la normativa que regula los tratamientos de reproducción asistida, que tampoco son legales para parejas del mismo sexo. Sin embargo, el Ejecutivo conservador ha declarado que los matrimonios del mismo sexo podrán adoptar. Cabe destacar, que la legislación vigente en materia de adopciones sí permitía la adopción monoparental tanto a hombres como a mujeres, sin embargo, la nueva normativa, permitirá a la pareja reconocer a los hijos previos al matrimonio.

El anuncio del proyecto de ley por parte de Kyriakos Mitsotakis ha levantado fuertes críticas entre los diputados del partido conservador. Entre los diputados díscolos, se encuentra Antonis Samarás y el ala más conservadora del partido. En una entrevista al diario griego 'Kathimerini', el exprimer ministro declaró que no iba a apoyar porque es de la opinión que «el acuerdo de convivencia para parejas de hecho del mismo sexo resolvió todos los problemas de 'derechos y porque los niños necesitan modelos parentales de ambos sexos. Tienen la necesidad –y el derecho– de tener una madre y un padre. No «padre uno» y «padre dos».

Hasta el momento, cerca de una decena de miembros del grupo parlamentario de Nueva Democracia, incluidos algunos ministros, han declarado su intención de votar en contra del proyecto de ley. Ante esta situación, Mitsotakis ha asegurado, no obstante, que no se aplicará en la votación del proyecto de ley la disciplina de partido porque considera que se trata de un asunto de «conciencia», pero sí ha solicitado a los diputados díscolos que no acudan a la votación porque la mayoría absoluta se calculará en función de los presentes en la sala en el momento de la consulta.

La abstención es, según aseguró Mitsotakis, «una manera digna para que alguien exprese su desacuerdo sin crear un problema para la mayoría del gobierno». En cuanto a los ministros que se oponen abiertamente al proyecto de ley, el primer ministro griego se mostró más estricto porque «cuando uno es ministro, hay un mayor compromiso con una decisión colectiva tomada por el gabinete». El proyecto de ley será aprobado en las próximas semanas en el Parlamento griego, donde el partido conservador Nueva Democracia cuenta con mayoría absoluta, con un 158 de los 300 de los escaños.

Por otra parte, y a pesar de que Mitsotakis ha aclarado que se tratará de una unión civil, la Iglesia ortodoxa griega ha mostrado su rechazo absoluto al nuevo proyecto de ley. Sin embargo, esta oposición no parece que vaya a suponer un problema para la aprobación de la normativa porque como el propio primer ministro declaró ante las cámaras, «la iglesia no legisla».

Propuesta de la izquierda radical

Stéfanos Kaselakis, secretario general de Syriza, declaró durante una entrevista el pasado otoño que él y su esposo, el americano Tyler Mcbeth, desean ser padres de dos varones a través de un vientre de alquiler. Esta semana, el grupo parlamentario Syriza presentó ante el Parlamento una propuesta para eliminar la discriminación de género en el Derecho de Familia y garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de disfrutar de todos los derechos que de él se derivan, en igualdad de condiciones respecto de las parejas heterosexuales, como la procreación, la reproducción médicamente asistida y la otros.