El colegio navarro que pide a los políticos firmar su contrato ético: «Si no lo cumplen. Dimisión»

«1. Tengo prohibido insultar o descalificar a los adversarios políticos». «2. No puedo mentir, manipular informaciones, crear o difundir bulos». «3. Tengo el deber de atender a todos los medios de comunicación, sin excepción ni limitación de ningún tipo». «4. Me comprometo a hacer por sentarme, escuchar y dialogar con el adversario político». «5. Abandonaré mi cargo ante sentencia firme por corrupción o, cautelarmente, ante apertura de investigación judicial o sospechas fundadas y serias de delito». Estas son las cinco cláusulas que han escrito de su puño y letra un grupo de alumnos del colegio Claret Larraona, en Pamplona, para que la clase política se comprometa a cumplirlas «Y, si no, que dimitan», exigen estos jóvenes preuniversitarios a cualquier persona que ostente un cargo público.

Para ser más precisos, en el texto lo que explicitan estos chavales es que el incumplimiento de las cuatro primeras cláusulas «supondrá un grave daño ético de este representante a la sociedad a la que sirve, quedando manifiesta y pública su incapacidad para el cargo, en caso de perseverar en el mismo». Si se violara la quinta cláusula, cualquier cargo público que firmara el pacto, deberá dimitir de su cargo, o, en su defecto, producirse el cese inmediato o cautelar de la persona implicada.

El proyecto de escribir un 'código ético' –así lo han llamado los alumnos– surgió en el Taller de Política y Sociedad animado por el profesor de Historia del centro, Eduardo Ortiz. La idea, cuenta este docente a ABC, ya la habían llevado a cabo antes, cuando la difusión fue todo un éxito y los estudiantes lograron comentar las propuestas con algunos de los rostros más conocidos de la política patria.

Momento en el que Patxi López se reunió con los estudiantes del Claret Larraona ABC

Figuras políticas como Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra o Patxi López se comprometieron frente a estos estudiantes a cumplirlo. Aunque pareciera que el contrato hubiera vencido. «Son un grupo con una gran responsabilidad ética, de verdad les preocupa el deterioro de las instituciones democráticas. Los alumnos creyeron que el código ético había que relanzarlo en vista del estado de las cosas actual», señala Ortiz. «Vamos, que no había funcionado y había que volverlo a intentar. Renovar el compromiso».

Que no solo sea estético

El proyecto también está en la plataforma Change.org, donde de momento lo han firmado casi 250 personas. Ortiz, el impulsor de este segundo código ético para políticos, no niega que la propuesta sea arriesgada, pero pide que se acoja con «seriedad y rigor. No como un fruto del atrevimiento de la juventud». Que su compromiso no sea estético, sino real.