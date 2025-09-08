Suscribete a
El obispo de Barbastro amenaza con renunciar por la disputa del santuario de Torreciudad

En su homilía de las fiestas en honor a la Virgen, el prelado reitera la petición de que la talla románica de la imagen mariana retorne desde el santuario de Escrivá de Balaguer a su ermita original «donde estuvo mil años»

Ángel Pérez Pueyo, obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón (Huesca), en la misa celebra hoy
Ángel Pérez Pueyo, obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón (Huesca), en la misa celebra hoy
Érika Montañés

La Catedral de Barbastro, la tercera ciudad más poblada de Huesca, ha vivido hoy un momento singularmente importante repleto de emoción protagonizado por el obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón Ángel Pérez Pueyo. Y es que tras mucha meditación, como el mismo prelado ... ha asegurado, ha aprovechado la homilía de la eucaristía festiva en honor de la Natividad de la Virgen para lanzar lo que ha sonado al unísono como una reivindicación y una súplica: «Desde hace cinco años venimos pidiendo que se respete la dignidad de nuestro pueblo: humilde y pequeño, sí, pero con una dignidad gigante y una fidelidad inquebrantable», ha dicho, en alusión a la solicitud de acogida de la talla románica de la imagen de la Virgen que se encuentra en el santuario de Torreciudad, gestionado por el Opus Dei, hasta su ermita originaria.

