La zona más volcánica de España no tiene plan de erupciones

El campo volcánico de la Garrocha es considerada junto con las Islas Canarias una zona volcánicamente activa y así lo contempla el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 2013. Que esté considerado legalmente como zona activa, explicita Xavier de Bolós, doctor en Geología nacido ... en la comarca y al que el estudio de los volcanes le ha llevado al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde atiende a ABC, «significa que hay unas directrices básicas y un ordenamiento para una eventual situación de crisis como la que se está viviendo hoy en La Palma ». La Generalitat, sin embargo, no tiene ningún protocolo de actuación específico en caso de erupción o explosión volcánica . Fuentes del Govern comentan a ABC que el Ejecutivo tiene planes para riesgos más probables, como pueden ser incendios, temporales, terremotos, inundaciones o aludes, pero no para el riesgo volcánico.

Así, las imágenes de lava engullendo todo lo que encuentra a su paso que estos días tienen impactados a los españoles podrían verse lejos de Canarias , en Gerona concretamente. Aunque se ignora por lo general, en España existen cerca de un centenar de volcanes y los de las Islas Canarias, que son los más populares, solo suponen casi la mitad de ellos. La otra gran zona volcánica en nuestro país se encuentra en la comarca catalana de la Garrocha (Gerona), entre cuyos vecinos se ha despertado la incertidumbre por vivir junto a estos gigantes aparentemente dormidos.

Los volcanes dormidos de Gerona Zonas con volcanes FRANCIA Olot Sant Pau Sant Aniol de Finestres Sant Feliu de Pallerols La Bisbal del Empurdá Salt Gerona Gerona Santa Coloma de Farners Vidreres BARCELONA Fuente: IGN / ABC Los volcanes dormidos de Gerona Zonas con volcanes Gerona FRANCIA Olot San Pau Sant Aniol de Finestres Sant Feliu de Pallerols La Bisbal del Empordá Salt Gerona Santa Coloma de Farners Vidreres BARCELONA Fuente: IGN / ABC

«Es el tema de conversación estos días en los bares y calles del pueblo. Hasta ahora los volcanes estaban aquí, pero era como si los ignorásemos», explica a ABC un vecino de Santa Pau, un municipio rodeado de cráteres y conos volcánicos y uno de los pueblecitos más icónicos en Cataluña por su encanto medieval. Ubicado en el norte de la provincia de Gerona, el parque natural de la Zona Volcánica de la Garrocha engloba en unas 15.000 hectáreas a unos 40 volcanes activos pero durmientes, con espectaculares coladas de lava y un paisaje lunar digno de una película de ciencia ficción, que destacan geológicamente por su buen estado de conservación. Santa Pau tiene en sus terrenos a trece de ellos.

«¿Qué haría si ocurriera?»

Su alcalde, Josep Companys, ratifica que las erupciones hasta ahora no eran motivo de preocupación . «Somos conscientes de que vivimos en una zona de riesgo y que estos volcanes están dormidos, pero ves la televisión y la situación espantosa de La Palma y te pones en la piel de sus vecinos... Llevamos días pensando qué tendríamos que hacer y cómo actuar si esto ocurriera aquí», cuenta en conversación telefónica. Companys hace hincapié en que en su municipio también hay un par de urbanizaciones, núcleos diseminados y construcciones algo más aisladas en las faldas de los volcanes que probablemente serían devorados por un río de lava.

Álex Pérez tiene una casa familiar en La Vall d'en Bas, cerca del parque natural, y reconoce, entre risas, que los volcanes de la Garrocha siempre han sido motivo para hacer broma con los amigos , pero poco más. «Ya sería mala suerte que nos tocase a nosotros una erupción», ironiza mientras reconoce que vive en 'shock' lo que está sucediendo en las Canarias. Obviamente, remarca, no ha pensado nunca en vender la casa. «Los volcanes siempre han estado aquí», insiste.

Los expertos en geología y vulcanología dan por hecho de que una erupción en la Garrocha tendría unos efectos similares a los que se viven estos días en La Palma. El Cumbre Vieja tiene las mismas características que los volcanes gerundenses, de ahí que estos días esté surgiendo con fuerza la pregunta sobre si se podría vivir una erupción similar a la de estos días en La Palma. «Sí, podría pasar», responde tajante a ABC Pura Alfonso, profesora del departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC de la Universidad Politécnica de Cataluña en Manresa (Barcelona).

La catedrática, con altos conocimientos sobre la morfología de la Garrocha, recuerda que la última erupción allí se produjo hace entre 10.000 y 13.000 años, una cifra que varía según los autores. Fue la del Croscat, un volcán de tipo estromboliano que tiene forma de herradura a causa del río de lava que dejó en su última erupción y sobre cuya colada nació la Fageda d'en Jordà, el único hayedo de Cataluña y la gran atracción no volcánica del parque. Aunque la datación de fenómenos de la época cuaternaria no es fácil, se calcula que en la zona se han ido produciendo episodios eruptivos cada 15.000 años. «La naturaleza no es matemática pero se cree que hasta que no pasen unos 2.000 años es poco probable otra erupción», incide.

En la misma línea se sitúa De Bolós. «El campo volcánico de la Garrocha es considerado activo debido a la edad geológicamente reciente de su vulcanismo y a las condiciones geológicas que presenta». La zona, cuenta Bolós, tiene una recurrencia de erupciones de entre 5.000 a 20.000 años y, teniendo en cuenta que las condiciones geológicas no han variado desde la última erupción, «se espera que tarde o temprano ocurra una erupción en un volcán en esta zona». Con todo, el vulcanólogo intenta calmar cualquier temor: «Eso no significa que en la zona se espere una crisis volcánica inminente, pero hay que estar preparados».

Alfonso detalla que la lava de alguna hipotética erupción aquí «podría trasladarse a distancias considerables » porque el magma existente en la zona es de mayor densidad y, por lo tanto, menos viscoso y más fluido. De Bolós incide en que a pesar de la similitud entre La Palma y la Garrocha, «aquí las erupciones podrían presentar una mayor explosividad, generando erupciones de tipo estromboliana violenta, con dispersión de cenizas finas y columnas eruptivas de hasta ocho kilómetros de altura. Esto debido al contacto del magma que asciende con acuíferos someros».

Con el volcán como vecino

Lo que parece inevitable es que, de producirse un fenómeno volcánico , este podría afectar a zonas pobladas, como está ocurriendo estos días en La Palma. De hecho, en la Garrocha se han encontrado objetos entre la lava que corroboran que allí donde ahora reina el paisaje lunar hubo pobladores. El parque natural alcanza a once municipios -con 40.000 habitantes-, que irremediablemente se verían afectados por una hipotética erupción.

Olot, la capital de la comarca, tiene casi 35.000 vecinos y cuatro volcanes, literalmente urbanos. El Montsacopa, quizás el más icónico, está en el corazón del municipio: es visitable su cráter, convertido en un mirador con vistas de casi 360 grados y alberga también un restaurante. «Sentimos los volcanes como muy nuestros pero estos días nos despiertan algo más de curiosidad que habitualmente», comenta Àngels, una vecina que habitualmente sube a pasear por esta ruta y que trabaja en el sector turístico. La zona vive en buena parte de la acogida de visitantes con curiosidad por los volcanes y estos días empiezan a notar más consultas telefónicas. Igual que el centro de reinterpretación del parque natural, que está recibiendo más llamadas. Eso sí, para los próximos fines de semana auguran un «boom» de visitantes atraídos por el precioso otoño que se vive anualmente en la zona y sobre todo por la curiosidad despertada por el Cumbre Vieja.