El Gobierno y las comunidades acuerdan por unanimidad que la vuelta al cole sea presencial

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este martes que la vuelta a los colegios el próximo lunes sea completamente presencial . Según han informado los ministros de Sanidad, Educación y Universidades en rueda de prensa tras haberse reunido con los consejeros autonómicos de sus áreas, la decisión de retomar las clases de forma presencial se ha tomado por unanimidad.

En cuanto a las cuarentenas que se deberán llevar a cabo en las aulas en caso de contagios, la ministra de Sanidad, Carolina Darias , ha asegurado que, aunque los protocolos se van adaptando a la situación epidemiológica y hay una propuesta de la Comisión de Salud Pública (que plantea acabar con las cuarentenas de forma general en todo el ámbito educativo, como desveló ABC ), de momento, y hasta que se tome una decisión, se seguirán los mismos protocolos que para el resto de la población: los contactos estrechos vacunados estarán exentos , mientras que los no vacunados tendrán que seguir la misma cuarentena que el resto de la población, es decir, siete días.

Eso se traduce en que en Infantil y Primaria se seguirán estableciendo cuarentenas para los menores cuando se detecte un caso de coronavirus, pues hasta el momento solo el 29,9% de los niños de entre 5 y 11 años han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y ninguno la pauta completa –se comenzó con la inoculación el pasado 15 de diciembre y tienen que pasar ocho semanas entre la primera y la segunda dosis–, de manera que no se consideran inmunizados contra el virus. En cuanto a los niños de 12 a 19 años, el 90,6% cuenta con al menos una dosis y el 86,7% con pauta completa, según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, comunidades como Madrid o Andalucía ya habían anunciado que iban a suprimir las cuarentenas en el ámbito educativo . De hecho, el consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha calificado el encuentro de «paripé» y ha dicho que no había servido «para nada, puesto que no se ha tomado ninguna decisión». «La Comunidad de Madrid ha vuelto a adelantarse al Gobierno de España, estableciendo que, ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos para menores de 12 años, aunque la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes en los que haya vínculo epidemiológico», ha señalado Ossorio.

Darias, por su parte, ha puesto el énfasis en la vacunación como «la mejor arma para seguir luchando contra este virus», al tiempo que ha destacado el «impacto mínimo» que la pandemia ha tenido hasta ahora en los centros educativos.

« Prudencia, tranquilidad y seguridad », ha espetado por su parte la ministra de Educación, Pilar Alegría. «Nuestras aulas son espacios seguros y optar por la presencialidad es la mejor opción», ha subrayado, y ha pedido a las familias «tranquilidad» frente al «alarmismo». Sobre las futuras bajas que pueda haber a partir del próximo lunes en los centros educativos por contagios entre los profesores, Alegría ha asegurado que las comunidades autónomas ya han planificado esta circunstancia y tienen recursos para hacerle frente.

Las convocatorias de la universidad, en el aire

Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats , en la que ha sido su primera rueda de prensa desde que tomó posesión el pasado 20 de diciembre, ha afirmado que el modelo de presencialidad se aplicará también en la universidad, tanto para las clases como para los exámenes. Su Ministerio, ha asegurado, está trabajando con las universidades para dar solución a los casos en los que el alumno n o pueda acudir a la convocatoria de exámenes por estar contagiado, para que no la pierda y tenga una segunda oportunidad.

La ministra de Sanidad también se ha referido a la situación actual de la pandemia en España. La incidencia ayer superó los 2.200 casos por cada cien mil habitantes , con un millón de contagios en las últimas dos semanas. El incremento, ha dicho, seguirá dándose estos días. «La previsión es que durante los días sucesivos seguiremos subiendo en indicadores. Llevamos 9 semanas de incremento, con especial intensidad en la dos últimas semanas. Quizás ahora aún estamos viendo los efectos de Nochebuena y todavía nos queda ver los de fin de año», ha espetado, aunque «con toda la prudencia», ha señalado que hasta el momento se observa menor gravedad en los infectados.

Video. Alegría confirma el regreso a las aulas el 10 de enero con el «cumplimiento riguroso» de los protocolos de prevención ATLAS