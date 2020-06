Una tribu amazónica recientemente contactada es la «más infectada» por el Covid en Brasil La ONG Survival denuncia que el 46% de los 121 araras que viven en la reserva están confirmados como positivos del virus

ABC Actualizado: 20/06/2020 02:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los araras del territorio de Cachoeira Seca (Cascada Seca) registran la tasa más alta conocida de infección por Covid-19 de la Amazonía brasileña, ha denunciado la ONG Survival. Según las estadísticas oficiales, el 46% de los 121 araras que viven en la reserva han contraído el virus, pero los expertos opinan que es muy probable que todos los araras del territorio ya se hayan infectado.

El grupo fue contactado en 1987 y es especialmente vulnerable a enfermedades externas. Según Survival, «los expertos creen que no es casualidad que la reserva sea una de las zonas más afectadas por las invasiones en toda la Amazonia, con cientos de madereros, acaparadores de tierras, agroganaderos y colonos que operan ilegalmente dentro de sus fronteras».

La reserva de los araras se encuentra en la cuenca del Xingú, donde el Covid-19 afecta en estos momentos a decenas de comunidades indígenas. Se sabe que algunas de las reservas de la zona están habitadas por tribus no contactadas.

«Estamos muy preocupados. En el puesto de salud [cercano a la aldea] no hay medicinas, ni respirador. Queríamos un respirador para no tener que ir a la ciudad», ha declarado un hombre arara a Survival. «La aldea está a tres días de distancia de la ciudad, donde se encuentra el hospital. Pedimos protección para estos casos de coronavirus. El número de invasores ha aumentado mucho, están cortando mucha madera. El Gobierno no los está deteniendo. Hay demasiados invasores en el área».

Los araras exigen la expulsión inmediata de todos estos actores de su territorio y una respuesta íntegra de atención sanitaria para evitar muertes. Sus aliados, incluida Survival, están presionando al Gobierno brasileño para que adopte medidas urgentes.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), dijo recientemente en un comunicado: «Desde el principio, hemos denunciado el avance del coronavirus hacia las tierras indígenas y los riesgos de contaminación en nuestros territorios. EL Covid-19 ya entró y se está extendiendo rápidamente. Estamos al borde del caos».

Según Fiona Watson, directora de Investigación y Campañas de Survival International, que ha visitado a la tribu arara: «En los últimos 40 años las selvas de los araras han sido devastadas y muchos de ellos han muerto por enfermedades introducidas por los invasores. El presidente Bolsonaro está ahora alentando una mayor destrucción de las selvas de los araras y de otros pueblos indígenas del país, selvas que han cuidado durante miles de años y de las que dependen para sobrevivir».