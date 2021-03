Tensión en la primera concentración no autorizada en Madrid por el 8-M En la Puerta del Sol más de un centenar de personas ha marchado por la plaza, pese a la prohibición del Gobierno

Elena Calvo SEGUIR Madrid Actualizado: 08/03/2021 14:43h

El Sindicato de Estudiantes ha esquivado la prohibición de la Delegación del Gobierno y se ha concentrado esta mañana en la Puerta del Sol de Madrid. Bajo el pretexto de convocar una rueda de prensa y un ‘paseo feminista’, más de cien mujeres y hombres de todas las edades -aunque sobre todo jóvenes- se han reunido en la céntrica plaza para reivindicar el Día de la Mujer. Y a pesar de que en un primer momento todo ha transcurrido con normalidad, la presencia de varias personas que recriminaban su actitud ha requerido de la intervención de la Policía y de los servicios de Protección Civil.

«Fuera fascistas. Habéis venido a provocar», decían ante la presencia de varias personas que les recriminaban su actitud mientras grababan en vídeo la concentración. Pero el episodio de mayor tensión ha tenido lugar cuando dos mujeres de mediana edad han comenzado a gritar contra las manifestantes y estas han respondido, derivando en un enfrentamiento entre ambos bandos en el que se ha llegado a las manos. Los agentes han tenido que cortar la calle Carretas para controlar la zona.

Las manifestantes han entonado cánticos de todo tipo: desde gritos exigiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hasta protestas por la prohibición del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, de celebrar manifestaciones. «Salimos a decir que ya basta de opresión. También en Madrid, donde la Delegación del Gobierno ha prohibido manifestarse. No estamos haciendo nada ilegal», ha comenzado una portavoz del Sindicato de Estudiantes.

Momento del 'paseo feminista' tras el manifiesto - ISABEL PERMUY

«Le preguntamos a este Gobierno si de verdad se cree que somos imbéciles, porque no lo somos. Lo que tiene que hacer este delegado del Gobierno es dimitir ya», ha continuado, ovacionada por el resto de asistentes a la concentración, que también han aplaudido a la portavoz cuando esta se ha referido a los miembros del Gobierno: «Es una auténtica vergüenza que esta prohibición la haya hecho el PSOE, que hoy se reivindica tan feminista. Y a Irene Montero y Pablo Iglesias, que dicen respetar la decisión, les decimos que no es suficiente criticar de palabra», ha espetado.

También la plataforma Libres y Combativas ha estado presente en la concentración. «Tenemos que decir a los compañeros de Unidas Podemos que la izquierda no puede callar ante este atropello. Los derechos se conquistan ejerciéndolos y eso es lo que hacemos hoy», ha lanzado su portavoz.

Tras estos manifiestos ha tenido lugar la marcha por la Puerta del Sol, en la que se mantenía cierta distancia de seguridad y se ha puesto a disposición de todos los asistentes gel hidroalcohólico. La marcha ha transcurrido sin incidentes hasta la llegada de varias personas recriminando la actitud de las feministas y grabando en vídeo la concentración, de manera que la Policía ha tenido que intervenir. Instantes antes, un agente se dirigía a una de las organizadoras para recriminarle que eso ya no era una rueda de prensa. «Como no nos dejan manifestarnos no podemos hacer otra cosa», respondía ella.