Sin mascarillas y escupiendo alcohol al público: el concierto de Les Castizos en una discoteca de Torremolinos

Parece mentira que después de las miles de vidas perdidas por el coronavirus todavía existan personas que no se hayan dado cuenta de la gravedad de la situación que se vive a nivel mundial por la pandemia. Desde que finalizó el estado de alarma han sido varias las imágenes que se han repetido por el territorio nacional de gente irresponsable saltándose las normas en relación al virus, pero pocas como la presunta fiesta que se celebró esta semana en una conocida discoteca de Torremolinos (Málaga).

Varios usuarios de Twitter han subido imágenes de un concierto del grupo Les Castizos en el interior presuntamente de la conocida discoteca. Ya no solo es que no llevasen la mascarilla puesta o no respetasen la distancia de seguridad para evitar contagios, si no que además en el vídeo se muestran imágenes de uno de ellos escupiendo alcohol desde la tarima a los asistentes a la fiesta.

Esto es el chiringuito Kokun de Málaga en una fiesta de Les Castizos en mitad de una pandemia.



Se comenta solo. pic.twitter.com/wVkkwbnFqD — Gema MJ (@gmaemejota) August 1, 2020

Hay que decir que dichos asistentes no parecen muy preocupados porque alguien les escupa alcohol encima en estos momentos de crisis sanitaria. Siguen bailando y disfrutando de la fiesta, ajenos a los riesgos.

Por si fuera poco, uno de los asistentes a la fiesta asegura que en la entrada de la discoteca supuestamente repartían pegatinas para pegar encima de las cámaras de los teléfonos móviles y evitar así que las imágenes de la celebración irresponsable saliesen publicadas.

