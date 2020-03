Coronavirus La Selectividad se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria La Conferencia Sectorial de Educación ha acordado además modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias Acceda al documento en PDF donde verá la nueva configuración de pruebas para la EBAU 2020

El Ministerio de Educación y el de Universidades han acordado hoy, junto con las comunidades, que la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria.

Tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades y las comunidades "son conscientes de la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato y, en especial, para los estudiantes de este curso, la suspensión de las clases presenciales a causa de la epidemia", señaló Educación en un comunicado.

Por ello, también se ha acordado modificar el modelo y el contenido de las pruebas para que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias. "Hemos decidido adaptar las pruebas en términos de mayor flexibilidad, de tal forma que haya más opcionalidad para que el alumno que ha trabajado en contenidos diferentes, no solo en entre las distintas comunidades sino entre distintos centros educativos, puedan demostrar lo que saben, no aquello que no han dado", dijo la ministra de Educación, Isabel Celaá, en declaraciones a Efe.

Celaá precisó que hasta la fecha los dos trimestres han sido bien acabados, y en la inmensa mayoría de los centros educativos se ha procedido a hacer la evaluación. "En relación a lo que queda curso, el 11 de abril (fecha de finalización de la prórroga del estado de alarma), veremos cómo transitamos el final del curso. Esperamos que ya pueda haber actividad presencial que nos permitan llevar al menos por unos días repasar los contenidos y llevarlos a la prueba de la EBAU. De no ser así, tomaremos las decisiones para seguir como estamos ahora por la vía telemática pero ajustando los aspectos más relevantes de cada temario".

Además, se identificará a los alumnos que por razones diferentes no han lograo coordinarse con el profesorado del centro, "que son los menos", aclaró Celaá. A estos se les dará herramientas para que puedan continuar.

Aunque las fechas propuestas para la realización de la EBAU dependerán de la evolución de la pandemia, se ha establecido que las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre, "cuando todo estará concluido", dijo Celaá. "Las fechas están coordinadas entre Educación, Universidades y la Conferencia de Rectores (CRUE) por lo que pisamos tierra firme", aseguró.

La ministra dijo que "la reunión ha sido muy coordinada, ha salido muy bien; todos los consejeros han acudido y hemos estado alineados en todos los temas. Hay tres comunidades (Euskadi, Navarra y Murcia) en concreto que harán su convocatoria extraordinaria a finales de julio, el resto en septiembre. Celaá señaló que quedó pendiente abordar las fechas de oferta públicas de empleo "pero lo determinaremos la semana que viene".

El curso no acaba

Por otro lado, Celaá dijo que no está previsto que acabe el curso. "El curso sigue, las familias están haciendo un esfuerzo denodado con los alumnos en casa, los niños tienen que aprender además de contenidos educativos, aprender valores en términos de autoroganización, disciplina, convivencia con el resto de la familia; hemos de pedir sensatez al profesorado también que trabaja para que los contenidos sean que puedan entender y que las plataformas lleguen a sus casas"

Suspensión de pruebas externas de Primaria y ESO

Además, tal como avanzó ayer ABC, se han suspendido las pruebas externas de diagnóstico de Primaria y ESO, contempladas en la LOE del PSOE (2006). ¿Qué son las pruebas externas de diagnóstico? Las evaluaciones de Primaria (3º y 6º curso) y ESO (4º curso) están contempladas en la LOE del PSOE (2006) y su contenido fue actualizado por la LOMCE (2013) del Ministro de Educación del PP, José Ignacio Wert. Wert estableció que tuvieran efecto académico, que fuese para todos los alumnos (censales) y que sirviesen para aplicar las medidas académicas adecuadas a cada alumno (es decir, si el resultado de la prueba era negativo podía dar lugar a medidas individualizadas de apoyo)

Posteriormente, fueron matizadas por el Real Decreto-Ley 5/2016, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, impulsado por el ministro Méndez de Vigo, para facilitar el malogrado Pacto Educativo.

Se quedaron entonces como están en la actualidad: las evaluaciones externas de diagnóstico de Primaria se consideran muestrales y tienen finalidad diagnóstica, si bien, las administraciones educativas podrán hacerlas con carácter censal (todos los centros). Por su parte, la evaluación de 4º de ESO también será considerada muestral y tendrá finalidad diagnóstica, evaluándose el grado de adquisición de la competencia matemática, lingüística, social y cívica, teniendo como referencia principal las materias generales del bloque de las asignaturas troncales cursadas en dicho curso, careciendo de efectos académicos. Al igual que en Primaria, las administraciones educativas podrán hacerla con carácter censal.

Alumnos en el extranjero

En cuanto a los alumnos que están realizando este curso en el extranjero, Celaá dijo que "es preciso que esos alumnos sigan el curso donde se los ha acogido y que consigan certificar allí para que nosotros podamos convalidarlos. Si el centro no se hace cargo por lo que sea, henos puesto un teléfono para conocer el caso y ponernos en contacto con el centro correspondiente. El año pasado fueron casi 8.000". Educación establecerá sistemas específicos para homologar sus estudios, dado que la mayoría del alumnado está continuando las clases en la modalidad online.

En cuanto al retorno de profesores, Celaá dijo que están alineados con el Ministerio de Exteriores, y "el profesional que trabaja en el extranjero está en su domiiclio, tiene sus seguros allí, y hasta que desde Exteriores no haya una notificación de tipo general allí han de seguir".

Medidas para los alumnos de FP

La Conferencia de Educación ha aprobado también las medidas acordadas ayer en la Comisión de FP. Es decir, flexibilizar las prácticas en el centro de trabajo para superar el curso, ampliando el periodo establecido en el calendario escolar. Esta medida deberá coordinarse con las fechas de la EBAU para que todos los estudiantes que lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la universidad.

"La FP también tiene adaptabilidad y su evaluación se realizará con los mismos principios de opcionalidad", dijo Celaá. En cuanto a las prácticas o formación en centros de trabajo (FCT), se reducirá hasta los mínimos legales recogidos en la normativa básica, es decir 220 horas, y además de integrarlas en un módulo de proyecto en el caso de que no se puedan realizarse en el último trimestre en el ámbito empresarial. Esta medida afectará tanto a la FP básica, como a la de grado medio y grado superior.

En relación a las pruebas de acceso a la FP de grado medio o superior para quienes no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, se ha acordado posponerlas lo que sea necesario, llegando incluso a la primera quincena de julio.