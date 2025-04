Los sanitarios piden que el Gobierno marque un único plan de vacunación

Un solo plan en toda España y una única voz que lo dicte: la del ministro de Sanidad. Es la solución que los sanitarios consideran que debería darse para terminar con el caos generado a raíz de la llegada de la vacuna contra el Covid-19 . Durante la primera semana, solo se administró un 11,5% de las dosis recibidas y los datos entre comunidades son aún muy dispares. «Cada comunidad lo gestiona de la mejor manera posible, pero mientras no hablemos todos el mismo idioma las diferencias pueden ser tremendamente discordantes », sentencia el doctor José Luis Barranco , portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph).

Ayer, el Ministerio comunicó que hasta el momento se ha vacunado a 139.339 personas , 56.505 más que las notificadas el día anterior y una cifra que supone un 18,7% de las dosis recibidas. Las diferencias por comunidades autónomas continúan siendo importantes, pues mientras regiones como Asturias han administrado el 54,5% de las dosis recibidas, otras como Cantabria siguen a la cola, con solo un 5,1%. Las cifras siguen sin ser completamente equiparables, pues hay cinco comunidades que notificaron también las vacunas que se administraron ayer mismo, mientras el resto utiliza las cifras de las que se pusieron hasta el lunes. Además, en el informe de ayer el Ministerio reconoció que los datos de Canarias y Castilla y León publicados el lunes no eran correctos, pues «hubo un error por el que se intercambiaron».

«Un mismo idioma»

La campaña de inmunización, reclama el doctor Barranco, «debe ser uniforme y a través del Ministerio». Compara el caos de los datos de vacunación con el que se dio durante los primeros meses de pandemia con las cifras de contagios y fallecimientos . «Cuando todos hablemos el mismo idioma podremos tener datos reales de cuántas vacunas estamos poniendo a día de hoy, podremos detectar los posibles fallos y que unas comunidades se beneficien de lo que han aprendido otras», explica.

En esta línea se mueve también la Organización Médico Colegial (OMC). Su presidente, Serafín Romero , afirma que es imprescindible que haya «un mando único» al frente de la estregia de vacunación, como lo considera necesario también para afrontar la pandemia. «Ha habido una falta de previsión y de planificación, pese a que todos sabíamos que la vacuna iba a llegar a finales de año», dice, y continúa: «Hay un escenario en el que es interesante que nos pongamos todos de acuerdo sobre qué recursos se pueden utilizar. Y tiene que ser ese mando único el que tome las decisiones ». Esto, aclara, no significa que no pueda haber una cogobernanza con las comunidades autónomas, aunque la principal voz debe ser la del Ministerio.

También ve «deseable» una estrategia conjunta para todas las comunidades Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, aunque matiza que mientras en todas haya una buena gestión y organización, el mando único «no es un requisito imprescindible» si se garantiza la administración de todas las dosis «en tiempo y forma».

Más de un millón por semana

Los planes del Gobierno contemplan que para los meses de mayo y junio haya entre 15 y 20 millones de españoles vacunados , tal como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el lunes pasado. Para conseguir que a finales de junio haya 15 millones de inmunizados se deberían administrar 1,1 millones de dosis cada semana , pues hay que tener en cuenta que se necesitan dos dosis para que sea efectiva. Para llegar hasta los 20 millones, la cifra de dosis diarias que se deberían poner sube hasta 1.400.000 .

Es un plan ambicioso, pero no inviable, considera el portavoz de la Sempsph, pues asegura que con una buena organización se puede lograr, y sin necesidad de tener que vacunar en fines de semana -siempre y cuando se haya hecho un trabajo previo de organización -, ya que España cuenta con los medios y el personal cualificado para poder hacerlo, dice. En caso de que se necesitaran refuerzos para llevar a cabo el proceso, se podría contar con la colaboración de otros sectores, como la sanidad privada o las Fuerzas Armadas, que ya se ofrecieron ayer para esta tarea.

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, abría la puerta esta semana a utilizar «todos los recursos necesarios» para agilizar el proceso. En esta línea, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) , constituida por la mayoría de las empresas sanitarias privadas de España, manifestó ayer la «disponibilidad absoluta» de la sanidad privada para participar en la campaña de vacunación y agilizar así el proceso. «Vacunar al mayor volumen de la población en el menor tiempo posible es imprescindible y para ello la suma de todos los esfuerzos y recursos que ofrece el sistema en su doble vertiente de titularidad es clave», dijo en un comunicado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles , también se sumó a estos ofrecimientos, brindando la participación de las Fuerzas Armadas si las autoridades sanitarias la requieren. «En el momento en el que se nos pida algo, veremos la disponibilidad que hay, las Fuerzas Armadas tienen la mejor disponibilidad y están dispuestos a todo aquello que puedan hacer», dijo.

Sin remilgos

Estas propuestas se han recibido bien en el sector sanitario, que considera que es momento de sumar esfuerzos. «Con los recursos que tenemos en el sistema público se podrían cumplir los objetivos, pero no sería ningún inconveniente que se recurriera a los profesionales que trabajan en la sanidad privada. Lo mismo ocurre con los enfermeros de las Fuerzas Armadas, se podría recurrir a ellos», considera Pérez Raya, aunque ve necesario que para ello se recojan los datos de los pacientes de forma homogénea, cosa que, lamenta, no es posible en todas las regiones. «Deberíamos plantear que todos los escenarios que tengamos para aplicar la vacuna se utilicen . No deberíamos ir con ningún tipo de remilgos», sentencia el presidente de la OMC.