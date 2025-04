Sanidad deja a la deriva los problemas de salud mental causados por el Covid-19

La pandemia ya afecta a la salud mental de los españoles. Así lo constatan los expertos en Psiquiatría, que han observado durante los últimos meses un incremento de la prevalencia de ciertos trastornos mentales, sobre todo de depresión, ansiedad y estrés postraumático . El ... Ministerio de Sanidad, que habilitó un servicio de atención telefónica durante los momentos más duros de la pandemia, lo corrobora: un 75,9% del total de llamadas recibidas correspondían a dificultades psicológicas, según los datos facilitados por el Ministerio a ABC. Además, las relacionadas con sintomatología de ansiedad y depresiva fueron las más frecuentes, con un 53,6% y un 27,9% respectivamente.

En Alemania, ya se trabaja para paliar estos efectos en la salud mental mediante una estrategia conjunta entre los ministerios de Sanidad, Trabajo y Familia. Por el momento, el país germano ha constatado un aumento de los trastornos mentales, así como de las bajas laborales por motivos psicológicos. En España, desde la cartera que dirige Salvador Illa aseguran que este asunto se trata en el marco de la Estrategia de Salud Mental , un plan que, paradójicamente, está desactualizado y su revisión ha quedado paralizada por la pandemia , lo que deja el tratamiento de este tipo de problemas en el aire. Así lo explica el doctor Manuel Martín Carrasco, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), que remarca que la Estrategia de Salud Mental se encontraba en un proceso de revisión, no sin cierta polémica, ya que a su juicio tenía «grandes insuficiencias», al adoptar un punto de vista «excesivamente reduccionista» de la salud mental. Carencias que se agravaron con la llegada del coronavirus. «No se dispone en este momento de un documento marco, que por otra parte tampoco tenía en cuenta la pandemia. No hay indicaciones claras de lo que se debe hacer . En la situación de pandemia todo se focaliza, y los efectos sobre la salud mental no se tienen en cuenta», explica, al tiempo que lamenta que, por todo esto, los problemas de salud mental han quedado relegados a un segundo plano.

A principios de julio, Illa aseguró que ya se estaba trabajando en esta actualización. Sin embargo, los planes no han llegado hasta la Sociedad Española de Psiquiatría. «Nosotros estamos constantemente a disposición del Ministerio. Hemos brindado siempre nuestra ayuda y disposición a participar, pero hasta este momento no se ha producido este tipo de solicitud», explica el doctor Martín, que reitera que esta revisión se encuentra «totalmente suspendida desde primavera» y, a día de hoy, siguen sin tener noticias al respecto.

Más búsquedas en internet

Pero mientras Sanidad no mueve ficha, la situación de la salud mental de los españoles preocupa cada vez más. A la pandemia se unen las consecuencias de la misma, como la crisis económica o el desempleo, factores que tradicionalmente se han relacionado con un aumento de problemas de salud mental, lo que hace temer que los trastornos de este tipo en la población general irán a más . Una señal es el aumento de búsquedas en internet de palabras como ansiedad, depresión o soledad, con especial incremento en marzo y abril. Otra, la influencia de estos sentimientos entre los profesionales sanitarios. Según una encuesta reciente realizada por el Área de Neurólogos Jóvenes de la Sociedad Española de Neurología, el 95% de los residentes españoles de Neurología afirman que la pandemia les ha afectado gravemente en el ámbito anímico, profesional y/o personal. Los pacientes de coronavirus son también foco de preocupación, especialmente aquellos que pasaron el virus en los momentos más críticos. Las situaciones vividas han dejado en muchos problemas de este tipo, sobre todo ansiedad, remarca este experto.

Más allá de lo que los efectos que la pandemia dejan a nivel de salud mental en la población general, preocupa también la salud de aquellos que ya presentaban problemas de esta índole con anterioridad , pues la capacidad de atención de la red de salud mental ha disminuido. «La atención directa se ha restringido mucho, y esto supone un problema importante, pues el trabajo en salud mental se basa en gran medida en la atención directa , y no es fácilmente sustituible por otro tipo», advierte el vicepresidente de la SEP. Precisamente, una encuesta publicada esta semana por la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizada en 130 países afirma que la crisis del Covid-19 ha frenado la atención a la salud mental en el 93% de las regiones analizadas , pese al aumento de demanda de estos servicios.

Todo ello, además, da lugar a que se incrementen también ciertas adicciones en personas vulnerables. Pese a que por norma general durante este tipo de situaciones desciende el consumo de sustancias tóxicas, en parte por la falta de socialización, explica el doctor Martín, se observan incrementos en otras como alcohol o tabaco , especialmente en aquellas personas que ya tenían adicciones o problemas de salud mental, pues muchas veces recurren a ellas para combatir la ansiedad, depresión o simplemente la soledad.

Pero también se ha observado un incremento de llamadas a los teléfonos de asociaciones que previenen el suicidio . Así lo constata Anna Canet, vicepresidenta de la Asociación para la Prevención del Suicidio y la Atención al Superviviente (Apsas), que asegura que han visto cómo, tras la llegada de la pandemia, han aumentado las solicitudes de auxilio. «Tenemos un teléfono de urgencias y hemos tenido que aumentar las horas y estar más pendientes de él porque recibimos muchas más llamadas, pese a ser una asociación pequeña», comenta.

Ausencia de datos

No se puede saber, sin embargo, si las circunstancias del coronavirus han provocado un aumento de los suicidios, ya que los datos tardan dos años en recopilarse y publicarse , de manera que los últimos datos de suicidios en España son de 2018. Esta es una de las principales reivindicaciones de asociaciones y organizaciones dedicadas a este asunto, pues consideran necesario que, como ocurre con otro tipo de muertes, se publiquen al día.

La falta de un plan estatal de prevención del suicidio , asegura Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, es otra de las acciones que reclaman al Gobierno para que este asunto forme parte de la agenda y deje de estar en un segundo plano. En 2018, con Carmen Montón como ministra de Sanidad, se iniciaron los contactos para trabajar en una estrategia de prevención del suicidio a nivel nacional, explica Anseán, pero con su dimisión y la llegada de María Luisa Carcedo, esta optó por incluirla en la Estretegia de Salud Mental, ahora paralizada.

Tampoco han recibido noticias del actual titular de la cartera, Salvador Illa, pese a considerar que las circunstancias lo requieren . «Es evidente que una situación crítica como esta genera una vulnerabilidad en la salud mental de las personas y un incremento del riesgo de presentar conducta suicida», concluye Anseán.