Sanidad cambia de escenario y avala las duras medidas en la Comunidad de Madrid y Vitoria Asume por primera vez que hay contagio descontrolado en estos «dos focos territoriales»

Con más de 1.200 contagios y 28 muertos por el coronavirus, España cambia de escenario a una suerte de mix entre el escenario 1, de contención, y el 2, de mitigación. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció ayer al mismo tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por separado y en sus respectivas sedes, para anunciar que se sube de fase, pero a un nivel intermedio entre los citados, el de «contención reforzada». ¿Qué significa? Hay focos territoriales donde el contagio se ha descontrolado (en Madrid ayer subió a 578) y se consideran una «zona de transmisión significativa o alta». Son la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y Labastida, ambos en Álava. El responsable de Sanidad avaló estas medidas duras, destacó que se habían tomado «de común acuerdo con los gobiernos regionales» y explicó que en esas zonas se determinará la suspensión de las clases en todos los niveles educativos (universidades, bachillerato, educación secundaria, primaria e infantil, guarderías, formación profesional y otros), así como de las actividades extraescolares para las próximas dos semanas.

Las medidas se aplican desde hoy mismo en Álava y desde mañana en la Comunidad de Madrid. El ministro del ramo insistió en las recomendaciones para las empresas de estas tres zonas, como la implantación del teletrabajo, la flexibilidad horaria, el planteamiento de turnos escalonados para reducir las concentraciones de trabajadores y evitar, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales. Para el resto del territorio español, Illa insistió en las medidas de prevención e higiene, cuidado domiciliario de los ancianos y «limitar en lo posible todos los viajes innecesarios». Illa dejó para hoy la aprobación de un paquete de medidas en el Consejo de Ministros. Sobre un posible desabastecimiento de material sanitario, el ministro aseguró que «se han tomado medidas» para que haya material suficiente donde se requiera. Sin embargo, desde hospitales de Madrid y del País Vasco cuentan que «está habiendo un descontrol absoluto: positivos a chorros, sin camas», mientras en centros de Madrid se han suspendido «todas las cirugías y consultas», por falta de personal y medios.

En Madrid

Isabel Díaz Ayuso ordenó ayer en su comunidad la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. «Solo los centros de educación especial seguirán ofreciendo asistencia sanitaria», aclaró la presidenta. La medida se extenderá hasta el 26 de marzo y afecta a 1.600.000 alumnos y 113.000 profesores.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicó a ABC que estas decisiones se tomaron en base a un comité de expertos de Salud Pública de la región, que involucra a los distintos niveles asistenciales (intensivos, urgencias, hospitalización, salud pública, medicina preventiva). «El que hace el estudio de cómo se comporta la epidemia es Salud Pública, que toma los informes del comité y toma la decisión». La autoridad máxima sanitaria, en cualquier caso es la Dirección General de Salud Pública, aclaró el consejero.

Las medidas que afectan a la Comunidad de Madrid no solo afectan al ámbito educativo. Ayuso también señaló que en atención hospitalaria «pueden ser suspendidas o retrasadas» las consultas externas no preferentes, así como pruebas diagnósticas no preferentes e ingresos programados. Igualmente se podrán suspender o retrasar las cirugías quirúrgicas programadas. Se habilitarán camas de reserva de hospitales, centros de apoyo y se instalarán nuevas unidades por el Covid-19. Se fomentarán también los servicios de telemedicina para las residencias en casos positivos y se establecerá un plan específico de urgencia y de unidades de cuidados intensivos. Respecto a la concentración en espectáculos públicos, eventos deportivos, etcétera, las que se lleven a cabo se harán en consonancia con el Gobierno de España, que será el que decidirá qué hacer, aclaró Escudero. Respecto al transporte, no se cerrará. «Hay que tener especial cuidado en trenes, autobuses. Vamos a evaluar la restricción de movilidad», agregó Escudero.

Vitoria

En Vitoria se agrava la situación. Se trata de otro de los principales focos de propagación del coronavirus, donde el Gobierno vasco comienza a adoptar medidas drásticas. Ayer el Departamento de Salud anunció, como Madrid horas más tarde, suspender la actividad en todos los centros educativos de la capital alavesa ya sean públicos o privados durante los próximos 14 días. Es decir, hasta el 23 de marzo. Aproximadamente 45.000 alumnos de colegios e institutos y 8.000 universitarios se verán afectados. Tampoco habrá clases en el Labastida, localidad alavesa que colinda con Haro, municipio riojano donde se desató un brote tras asistir varios familiares a un funeral en Vitoria el pasado día 23. Desde el área de Salud del Ejecutivo vasco incidieron ayer en que estas medidas «extraordinarias» afectan a la ciudad de Vitoria, que en las últimas fechas ha registrado 43 nuevos positivos (en total hay 122) y tres muertes. La orden de suspender las clases y actividades extraescolares es «en principio» temporal, manifestó en rueda de prensa la consejera, Nekane Murga, que insistió en que se trata de una decisión «crucial» para contribuir a la contención del virus entre la comunidad escolar en la capital alavesa.

La medida confirma la preocupación en la administración autonómica por la propagación del patógeno entre niños y jóvenes, expuestos por pasar muchas horas en recitos cerrados. De hecho, Salud confirmó ayer que tres menores de la comunidad dieron positivo. Todos se encuentran «en buen estado», precisó Murga. El mayor problema no es que se contagien, «que también», sino que transmitan el virus a grupos de mayor riesgo como ancianos o personas con patologías crónicas. Solo Vitoria suspenderá las clases, aunque las autoridades recomendaron a los padres del resto del territorio que tomen la temperatura a los niños antes de ir al entro escolar. Si superan los 37 grados o presentan síntomas respiratorios deben permanecer en casa, apuntaron.