Sanidad anuncia los cambios de fase | Sigue en directo la rueda de prensa del Consejo de Ministros

14.52

España avanza en la desescalada: estas son las provincias que pasan de fase .

14.50

Finaliza la rueda de prensa posterior al Congreso de Ministros.

14.48

Montero: «La reunión con el Gobierno de Canarias permitió a que pueda utilizar el llamado superávit autonómico para paliar la caída de ingresos ».

14.47

Las comunidades de Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura, Baleares, Canarias, Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias y Murcia, así como la ciudad autónoma de Melilla avanzan a la fase 3. Pero, ¿ qué se puede hacer en aquellos territorios que se encuentren en la fase 3 o avanzada de la desescalada?

14.46

«El Gobierno tiene una especial sensibilidad con las comunidades que dependen del turismo y es por ello que el presidente comprometió que se presente un plan para el lanzamiento del sector con el cumplimiento de las condiciones sanitarias», apunta Montero.

14.44

«En política no todo vale. No se entiende cómo un currículum como el que tiene y el hecho de que sea una persona con las condiciones óptimas para desarrollar esta tarea se quiera mezclar otros temas que nada tienen que ver con las relaciones personales», responde la ministra portavoz al ser preguntada por el nombramiento de Iñaki Carnicero. «El Gobierno va a elegir a las personas que crea que pueden desempeñar de una mejor forma estas tareas. Ojalá el ruido político se destierre pronto porque esperamos que el PP y las fuerzas de la derecha vuelvan al sentido común que nuestro país necesita para seguir adelante».

14.42

«El Decreto Ley establece que a partir de enero de 2021 puedan establecer convenios con la Seguridad Social para la gestión del ingreso mínimo vital. La política de confrontación no va a ningún lado. Esta estrategia de ensombrecer algunas de las políticas más importantes que practican algunas formaciones políticas se deberían desterrar, no tiene sentido hacer de esto una confrontación», señala Montero. «Que el Gobierno ayude a que todas las familias pueden tener unos ingresos para tener una vida con dignidad debería ser objeto de celebración».

14.40

«Los presidentes de las CCAA a partir de la fase 3 deciden cuándo acaba el estado de alarma y si pasan a la nueva normalidad», apostilla el ministro de Sanidad.

14.37

Montero aplaude la posición de Ciudadanos con respecto a los presupuestos: «Es una buena noticia la expresión de Ciudadanos a poder participar del debate de presupuestos. Es una expresión de responsabilidad».

14.35

«La movilidad entre comunidades, a nuetro juicio, se tiene que producir con el paso a la nueva normalidad cuya progresión depende de los presidentes», asegura Illa.

14.34

«Respecto a los criterios epidemiológicos, fueron acordados con las comunidades y a partir de la fase 3 son ellas las que toman sus decisiones asumiendo las responsabilidades de modificar las actividades. Pero no desaparecemos , vamos a seguir compartiendo nuestra opinión y decisiones», señala el ministro de Sanidad. «Málaga y Granada tienen las condiciones epidemiológicas para pasar. Nosotros después de un análisis vimos que los datos sustentaban ese pase».

14.31

«El Gobierno aboga porque hay un marco común en la Unión Europea que permita que la movilidad sea segura», responde Montero al ser preguntada de nuevo por la apertura de fronteras y el turismo en nuestro país. «Eso es lo más adecuado, de ahí la iniciativa de España e Italia de dirigirse a la presidenta. Marco común y que haya criterios sanitarios homogéneos».

14.30

«Computamos como persona fallecida a aquella persona que ha sido diagnosticada con PCR. Eso es lo que dicen los reglamentos y es lo que estamos haciendo. Hay ahora un trabajo de ajuste de los datos , normal en las etapas finales de una pandemia, para saber que los datos se corresponden con lo que se ha dicho», asegura Illa.

14.28

«Hay un funcionamiento efectivo del estado de alarma. Esta tarde vamos a trabajar sobre este Real Decreto con las aportaciones que nos hagan y no estoy en condiciones de adelantar nada», apunta Illa.

14.26

El Ministerio de Sanidad ha comunicado este viernes que las provincias que se encontraban en la fase 1, y que solicitaron avanzar, pueden pasar este lunes a la fase 2 o intermedia de la desescalada del coronavirus. ¿Qué se puede hacer en la fase 2?

14.25

«Nuestro reconocimiento al rigor y buen hacer de la Guardia Civil y la Policía. El ministro del Interior y el Ministerio del Interior está haciendo que los procesos que rigen las actuaciones sigan el principio de la neutralidad y transparencia. En nuestro país ya no existe el concepto de la policía patriotica , pertenece a otro Gobierno y a otro momento», contesta Montero.

14.22

«La geometría variable forma parte de la expresión de nuestra democracia en la que los ciudadanos han decidido que el arco parlamentario sea como es. No tiene sentido que haya betos cruzados entre los diferentes grupos porque lo fundamental es que la política que desarrollemos es de respuesta a lo que la gente está demandando. Para la reconstrucción de un país es fundamental fijarnos en lo que nos une», dice la ministra de Hacienda. «Ahora nuestra prioridad está concentrada en mantener a raya el virus y es lo que nos ocupa las 24 horas del día. Cuando termine esta situación podremos retomar nuestra agenda, incluido el diálogo en Cataluña».

14.18

«Las residencias de mayores han sido una preocupación clara del Gobierno desde el minuto uno», explica Illa al ser preguntado por las residencias. «Los datos de fallecidos que proporcionamos ayer incluyen las personas fallecidas en residencia de mayores».

14.17

Sobre abrir las fronteras más tarde que otros países, Montero responde que «no ha habido ningún cambio respecto a la posición de que a partir del 1 de julio tengamos las condiciones para recibir a quienes vienen de otros lugares con las medidas sanitarias precisas. La carta de los presidentes de Italia y España solicitaba que hubiera criterios comunes para que no haya diferencia con respecto a todos los países. La movilidad es compartida y es bueno que Europa establezca los protocolos de seguridad en las aperturas de esas fronteras. Todos perseguimos la seguridad».

14.14

«Ojalá Europa camine hacia una mayor unión fiscal. Hemos presentado el nuevo impuesto digital que existe en país como Francia. La idea de España es que caminemos de la mano y que sea efectivo en los últimos años. Hay una situación de partida diferente en los distintos países. La transparencia en política fiscal ha sido una constante», explica Montero.

14.10

«El estado de alarma ha funcionado y ha sido efectivo por la determinación de los españoles. Las cifras nos proporcionan evidencias de que ha funcionado. Otros países han tomado medidas similares, tal vez con medidas menos duras, pero creo que en España ha funcionado y que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer », apunta Illa. «Sobre los partidos de fútbol, pueden empezar las competiciones respecto a la retransmisión. El acuerdo es que se celebren a puertas cerrada y respetando los protocolos conformes a las medidas de protección para los participantes».

14.07

« No está autorizada una mayor movilidad que la que ya estaba permitida en el marco del estado de alarma. No es posible que un ciudadano de una comunidad que no está en la costa se desplace a la costa», afirma el ministro de Sanidad al ser preguntado por un aumento de la movilidad en España.

14.06

« Los datos que damos son datos fiables. El Gobierno es el que proporciona los datos de exceso de mortalidad respecto a un año anterior, esto no significa que todo sea atribuible al Covid-19», recalca Illa. «Lo que estamos haciendo es un ejercicio que tendrán que hacer el resto de países».

14.03

Sobre el baile de cifras, el ministro de Sanidad asegura que van adaptando la información según avanza la epidemia. «Son datos que obtenemos de la información que nos aportan las comunidades y al mismo tiempo estamos ajustando los datos», añade Illa. «Cuando lo tengamos completado con una información homogénea daremos a conocer el resultado. Los datos de fallecidos por fecha de defunción y los contagios por fecha de inicio son los más relevantes».

14.00

«La derecha de este país está inmersa en un ruido que no solo son las caceroladas, tiene que ver con el ambiente que se respira en el Congreso de los Diputados, las declaraciones de Casado y Abascal... La oposición está intentando agitar y haciendo de la bronca la nota de identidad que protagonizan en los últimos tiempos. Parece que la derecha digiere mal los resultados democráticos y está obsesionada por todas las teorías conspiranoicas».

13.58

«El Gobierno quiere reconocer el rigor y la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en especial de la Guardia Civil, que realizan un trabajo extraordinario», asegura Montero. «No puede ser más que nuestro agradecimiento y nuestra confianza en su compromiso democrático».

13.53

«Corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas determinar a partir de la fase 3 cuando su comunidad está en condiciones de progresar. Es una decisión que pueden tomar ellos», anuncia Illa. Sobre la movilidad entre comunidades, el ministro de Sanidad responde: «La movilidad se tiene que producir entre aquellas comunidades que hayan alcanzado la "nueva normalidad" y sean limítrofes».

13.51

El ministro de Sanidad anuncia que todas las comunidades autónomas que lo han solicitado pasan de fase el lunes. De este modo, avanzan a la fase 3 de la desescalada Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Melilla, País Vasco y todas las islas de Baleares y Canarias. Más de la mitad de España pasa esta fase avanzada y solo unos 23 millones de habitantes permanecen en fase 2.

13.48

Salvador Illa pone de relieve el esfuerzo de la ciudadanía y extrae tres lecciones: la ejemplaridad de los ciudadanos en el cumplimiento de las medidas, el funcionamiento del marco legal de nuestro país -el buen funcionamiento del estado de alarma y el papel de las comunidades en materia de coordinación- y que esto no es un punto final. El próximo martes se anunciarán las medidas para la «nueva normalidad».

13.46

«Las comunidades culminarán el proceso de desescalada» , señala Montero. «Contarán con toda la ayuda y colaboración del Ministerio de Sanidad.

13.43

«Hemos aprobado la última prórroga del estado de alarma», anuncia la ministra portavoz. «El estado de alarma ha sido efectivo y nos ha ayudado a contener la enfermedad. Afrontamos el camino hacia una nueva normalidad con ánimo, fuerza y esperanza. Juntos y juntas hemos demostrado que somos más fuertes de lo que creíamos. Con esta última prórroga los presidentes podrán adoptar las decisiones de la fase 3 en el conjunto de sus territorios y los que soliciten la entrada en la nueva normalidad si superan los requisitos necesarios».

13.40

Habla Montero sobre la mesa celebrada ayer para lograr que el tejido productivo recupere su vigor e informa de que los primeros ministros español e italiano han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea sobre la recuperación de la movilidad. «España e Italia, dos de los países más golpeados, abogan por una coordinación en el levantamiento de restricciónes de la fronteras», comunica. «Será de vital importancia que compartamos información con la UE. España e Italia abogan también por la necesidad de que el transporte cumplan las medidas de seguridad sanitarias».

13.38

La ministra portavoz agradece al sector público y privado su trabajo.«Queremos hacer un reconocimiento de la sociedad pero en especial a quienes han estado trabajando en primera línea contra el virus a costa de su propia salud», añade la ministra de Hacienda aplaudiendo. «Ellos y ellas reprensentan lo mejor de nosotros mismos».

13.35

Comienza la rueda de prensa en la que comparecen Salvador Illa, ministro de Sanidad, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. «Esta prórroga estará patente hasta el 21 de junio», anuncia Montero. «Esta noche concluye el luto oficial de diez días».

13.25

Sanidad autoriza el cambio de fase a todas las comunidades autónomas que lo habían solicitado.

13.10

Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Andalucía han pedido a Sanidad el paso a la fase 3 el 8 de junio, mientras que Castilla-La Mancha lo ha solicitado solo para las provincias de Cuenca y Guadalajara, y Extremadura ha presentado su documentación para la fase 2, en la que «por prudencia» ha decidido permanecer Ceuta. Lee toda la información.

12.59

La Secretaría de Estado de Comunicación ha informado de que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se retrasa a las 13.15 horas .

12.50

El ministro Salvador Illa repasa este viernes las provincias y territorios que pasan de fase a partir del lunes 8 de junio . Lo hará en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros prevista para las 13.00 horas de este mediodía.