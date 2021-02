Reino Unido pedirá tres pruebas a los que lleguen al país para evitar que entren nuevas variantes del virus El Gobierno británico anuncia nuevas medidas anti Covid que incluyen penas de hasta diez años de cárcel por incumplimiento

El Gobierno británico anunció este martes el endurecimiento de las medidas vigentes para evitar la propagación del coronavirus y, sobre todo, impedir la introducción de nuevas cepas en el país, que incluyen la realización de varias pruebas de Covid-19 a los viajeros así como penas de hasta diez años de prisión a quienes incumplan las normas.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, justificó la decisión ante los parlamentarios diciendo que «nuestra lucha contra este virus tiene muchos frentes», como «nuestro programa de vacunación, que cada día protege a más personas», pero «fortaleceremos nuestras defensas a través de estas medidas vitales».

Así, las personas que lleguen a partir del próximo 15 de febrero, que solo pueden ser nacionales o residentes y no turistas, tendrán que realizarse dos pruebas de Covid-19 obligatorias, el día 2 y el día 8 de su cuarentena de 10 días, además de la que ya es necesaria para entrar al país y que debe haberse realizado no más de tres días antes de la salida.

Estas pruebas deben reservarse previamente a través de una web oficial y, si la persona que viaja da positivo en cualquiera de ellas, deberá permanecer en cuarentena durante diez días más a partir de la fecha de la prueba y, «por supuesto, se le ofrecerá cualquier tratamiento del NHS (la sanidad pública) que sea necesario», acotó el ministro, que aclaró que «cualquier resultado positivo se someterá automáticamente a una secuenciación genómica» para confirmar la variante.

Además, quienes viajen desde uno de los 33 países incluidos en la «lista roja», es decir, los que se consideran de más riesgo, tendrán que hacer la cuarentena en uno de los hoteles habilitados específicamente para tal fin, en los cuales es necesario reservar con antelación. Cada pasajero tendrá que pagar el coste del alojamiento, transporte y pruebas, fijado en 1.750 libras (unos 2.000 euros). Entre los países de la llamada lista roja están naciones de Latinoamérica y África como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Sudáfrica o Tanzania, además de Portugal, de momento el único europeo.

Además de las multas existentes, habrá una nueva multa de 1.000 libras por no realizarse la prueba obligatoria del día 2 y una multa de 2.000 libras por no realizarse la segunda prueba obligatoria el día 8. Esto además extenderá automáticamente la cuarentena a 14 días. También habrá una multa de hasta 10.000 libras por no hacer la cuarentena en uno de los hoteles designados por el Gobierno y las aerolíneas podrán también ser penadas económicamente por no supervisar que sus pasajeros cumplan con los requisitos necesarios para ingresar al país, que incluye llenar un registro de localización de pasajeros.

El ministro aseguró que «cualquiera que mienta» en la información proporcionada en este documento y trate de ocultar que ha estado en uno de los 33 países de la lista roja en los últimos diez días, se «enfrentará una sentencia de prisión de hasta diez años». De momento, las medidas son válidas para Inglaterra, pero se están elaborando otras similares para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Hancock aprovechó para reiterar que «es ilegal viajar al extranjero por vacaciones y otros fines de ocio», y detalló que han sido contratadas 4.600 habitaciones en 16 hoteles. «Las personas deberán permanecer en sus habitaciones y, por supuesto, no se les permitirá mezclarse con otros huéspedes», detalló, y agregó que habrá personal de seguridad garantizando el cumplimiento de las nuevas normas. «No me disculpo por la dureza de estas medidas», dijo Hancock, «porque estamos lidiando con una de las amenazas más fuertes para la salud pública que hemos enfrentado como nación». Y añadió: «Sé que la mayoría de la gente ha estado poniendo de su parte, haciendo grandes sacrificios como parte del esfuerzo nacional. Y estos nuevos poderes garantizarán que su arduo trabajo y sacrificio no sean socavados por una minoría que no quiere seguir las reglas».