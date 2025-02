Qué requisitos se deben cumplir para ser considerado un refugiado

Tras la conquista de Kabul por parte de los talibanes el pasado domingo 15 de agosto, la llegada de refugiados a los distintos países de la Unión Europea no cesa. Así, en España, ya son más de 800 los afganos, colaboradores con nuestro país, instituciones europeas o con los Estados Unidos, que han sido acogidos temporalmente en la base militar de Torrejón de Ardoz .

Según el Ministerio del Interior , pueden solicitar asilo aquellas personas refugiadas o extranjeras que cumplan con una serie de características.

La Determinación de la Condición de Refugiados (RSD, por sus siglas en inglés), es el procedimiento legal administrativo mediante el cual los gobiernos estatales o ACNUR determinan si una persona que solicita la portección internacional es considerada un refugiado bajo las normas internacionales, regionales o nacionales. De este modo, aunque los Estados tienen la responsabilidad primaria de la Determinación de la Condición de Refugiado, ACNUR la puede realizar bajo su mandato cuando un Estado no sea parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o no disponga de un procedimiento nacional de asilo justo y eficiente .

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados toma como punto de partido la Declaración Universal de los Derechos Humanos , proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones.

En el artículo 7 de esta declaración se recoge que todas las personas «tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación». Además, en el artículo 14 se añade lo siguiente: «en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país». De este modo, cualquier persona que tema por su vida o por su integridad física o psicológica podría solicitar asilo en otro país.

ACNUR define el término refugiado como toda aquella persona 'que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él '.

En España, se considera que un individuo es un refugiado cuando este teme de forma fundada ser perseguido en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación secual.

Aunque no se consideren refugiadas, en España también pueden solicitar protección internacional aquellos extranjeros que no pueden regresar a su país de origen por existir motivos fundados de que suponga un riesgo real de sufrir alguno de los siguientes daños:

- Condena a pena de muerte

- Tortura o tratos inhumanos o degradantes

- Amenazas graves contra la vida o la integridad como consecunencia de situaciones de violencia indiscriminada