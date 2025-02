Protesta sin mascarilla ni distancia social contra las medidas anti-coronavirus

La plaza de Colón de Madrid se convirtió ayer en el epicentro de la irresponsabilidad. En pleno repunte de casos de coronavirus -890 positivos en tan solo un día según el informe de la Consejería de Sanidad publicado el viernes-, miles de personas se concentraron para criticar las medidas contra el coronavirus adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez . En este sentido, reprobaron el uso obligatorio de la mascarilla y se atrevieron a tildar de «falsa» la pandemia.

Al grito de «falsos test, falsos positivos», los asistentes comenzaron a llegar a la plaza en torno a las seis de la tarde. «Usar la mascarilla nos recorta la libertad», afirmaron algunos. Ellos la denominaban «bozal tóxico». Su argumento principal fue que la pandemia «es una farsa» y que la gente «debe despertar». « Lo único que está haciendo el Gobierno es hundir la economía , ese es su interés. Lo demás son todo invenciones», afirmó uno de los negacionistas. «Hay más fallecidos por gripe en un invierno normal que por este supuesto virus», dijo una mujer.

Según los datos de Delegación del Gobierno, que había autorizado la concentración solicitada por un particular, acudieron entre 2.500 y 3.000 personas. Habían dado permiso cumpliendo las medidas oportunas, como mantener la distancia y usar el cubreboca. No se respetó ninguna de las dos.

Cuando pasaba media hora del inicio, uno de los representantes, megáfono en mano, solicitó a los presentes que se mantuviesen a dos metros. Lejos de hacerle caso, comenzaron una «cadena humana» dándose las manos alrededor de la fuente que hay en medio del céntrico enclave. «Libertad, libertad» y «bote, bote, bote, aquí no hay rebrote» fueron los cánticos que retumbaron en ese momento. Pero sí hubo quien se atrevió a portar lo que ellos llamaron «bozal». Eso sí, con él llevaba una bolsa de plástico en la que iba metiendo todas las mascarillas que conseguía cazar para simular que las tiraba a la basura. «Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos, aunque estés solo», afirmó el hombre, que hizo hincapié en que «no hay ninguna justificación científica» que avale el protocolo contra el patógeno.

Hasta el acceso a Colón, por el paseo de la Castellana, se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional, que instaron a los críticos a ponerse la mascarilla . «Policía únete», les respondieron ellos. «Esto es una dictadura», gritaron a los agentes cuando intentaron desalojarlos, superada ya la hora permitida.

«Terrorismo mediático»

«Reclamamos los derechos humanos y libertades que el Gobierno nos está quitando con la excusa de un supuesto virus que ya no produce fallecidos», explicó Carmen, del colectivo StopConfinamiento, a EP. Para ellos, lo que está en marcha es una campaña de «terrorismo mediático» que tiene el objetivo de «imponer el miedo a la sociedad». «Queremos que nos dejen volver a lo de siempre, ir al colegio y a trabajar», continuó la mujer. Otra de las reivindicaciones fue que la vacuna, cuando exista, no sea obligatoria. «Es mentira la pandemia. No existe. ¿Por qué están los hospitales vacíos si no?», se preguntó otro hombre, que argumentó que se ponía la mascarilla por si otros lo contagiaban a él.

El desarrollo de la concentración generó gran expectación después de que Miguel Bosé asegurara en redes sociales que iba a asistir. «Ahí nos vemos todos, tranquilos. Nosotros somos pacíficos. Todo va a ir bien. Os espero. Yo soy la resistencia», dijo el sábado. No se le vio por allí.

La Delegación del Gobierno investigará los hechos

La Delegación del Gobierno en Madrid investigará los hechos ocurridos en la concentración contra el uso obligatorio de mascarillas que se ha celebrado en Madrid y tomará «las medidas adecuadas» .

Así lo ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter, en la que ha apuntado que la concentración no se ha desarrollado según lo dispuesto por la Delegación del Gobierno.

Minutos después, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha publicado en su cuenta de Twitter que la manifestación celebrada en la Plaza de Colón « no se ha desarrollado siguiendo las pautas sanitarias esenciales , ni ha respetado los términos que dispuso la Delegación del Gobierno en Madrid, por lo que se estudiarán las medidas a adoptar».