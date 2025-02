Miles de coches colapsan las ciudades de España para protestar contra la «ley Celaá»

No se ha hecho esperar la caravana y antes de las 11, tal y como estaba previsto, las calles del centro de Madrid se han llenado de coches y claxon. Es la respuesta de cientos de familias contra la próxima ley de educación. Informa Nieves Mira.

Libertad es la palabra que más repiten los padres que han venido este domingo al centro de Madrid para que se les escuche. Sus hijos estudian en centros concertados o de educación especial, y su principal preocupación es que estos puedan desaparecer. «Miles de coches demostrando que el Gobierno no tiene el respaldo de la calle, familias que podrían estar disfrutando de su domingo y han venido hasta aquí a hacerse oír. Y al igual que aquí, en otras 50 ciudades españolas», cuenta Antonio Amate, responsable de la plataforma Más Plurales. «Nos acusaban de ser sectarios y les estamos demostrando que no tienen razón», añade. Informa Nieves Mira.

Desde las 11 de la mañana de este domingo centenares de coches participan en la manifestación por las calles de Sevilla. El itinerario, que comenzó en el Estadio Benito Villamarín (con diez minutos de retraso por la gran cantidad de asistentes a la protesta), discurre por la avenida de la Palmera, Paseo de las Delicias, paseo de Cristóbal Colón, Arjona, Torneo, plaza Cayetana de Alba, Resolana, Parlamento de Andalucía, para acabar San Juan de Ribera (confluencia de doctor Marañón y doctor Castaño). Como adelantaron desde la plataforma «Más Plurales» a ABC, tienen previsto seguir con sus movilizaciones de rechazo a la norma porque, según recuerdan, la tramitación aún no ha acabado. Informa Pedro Ybarra.

El secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, revindicó este domingo desde Cibeles que la Lomloe reconozca el «servicio social» de la educación concertada. También pidió que el PSOE cumpla su promesa electoral y fomente un pacto educativo con consenso y no caiga en “entregas partidistas” a sus socios de gobierno. Huerta, revindicó «el derecho a la educación» y «que se reconozca» la aportación social que hace la red concertada, en la que participa Escuelas Católicas, a una enseñanza de calidad».

Esta profesora en una escuela concertada y madre de dos hijos que estudian en un centro concertado cuenta que «no se me ocurre mejor plan para este domingo que estar aquí protestando por algo tan importante para nuestros hijos como es la educación que reciben». Según cuentan los organizadores del evento las mil banderas que habían preparado ya están todas repartidas. Ahora reparten globos para intentar que se nos vea todo lo posible». Informa Nieves Mira.

Como adelantó «Más Plurales» a ABC Sevilla, la plataforma tienen previsto seguir con sus movilizaciones de rechazo a la norma porque, según recuerdan, la tramitación aún no ha acabado. Queda que la norma pase por el Senado y vuelva al Congreso. El portavoz de «Más Plurales», Jesús Muñoz de Priego, insistió en que la norma ha salido de un Congreso «claramente dividido» y que se trata de una ley «partidista« y «aprobada por un solo voto».

En plena jornada de protestas contra la «ley Celaá», el PSOE ha lanzado este domingo una campaña en redes sociales para desmontar las «mentiras» que circulan sobre la nueva ley de Educación. Desde el perfil oficial del PSOE se cuentan las «verdades» de la conocida como «ley Celaá» frente a los que asegura que «termina con el castellano en la escuela», «que es un ataque a la educación concertada» o que «la nueva ley adoctrina». «No te lo creas», dicen desde el PSOE porque, según su exposición, la ley «no elimina la enseñanza religiosa y ‘adoctrina’ a los jóvenes con la asignatura de valores cívicos y éticos»; «la religión seguirá siendo una opción» y «los estudiantes no tendrán que elegir entre u otra.

Pese a las preguntas formuladas, la vicealcaldesa de Madrid prefiere no hablar de boicot. Está allí la redactora Nieves Mira.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, felicita a los organizadores de esta gigantesca manifestación en su ciudad: «Deberían hacer reflexionar al Gobierno. No se puede hacer una ley de Educación sin consenso cuando estamos en una situación dramática. ¿Por qué se le permite a ella lo que no se permite a los demás padres? Le pregunta a la ministra de Educación en referencia a la noticia publicada hoy en ABC ». E insiste: «El Gobierno tiene que gobernar para todos. Desde la Comunidad de Madrid se va a lanzar de forma inminente otro proyecto de ley para tranquilizar a las miles de personas que hoy se están manifestando». Informa Nieves Mira.

Begoña Ladrón de Guevara (COFAPA) y Pedro Caballero (CONCAPA) hacen la lectura del Manifiesto. «Pedimos la protección y la continuidad de la pluralidad democrática de nuestro sistema educativo. Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y en futuro de nuestra democracia». Informa Nieves Mira

«Defendemos la complementariedad de las redes pública y privada concertada. No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado», han insistido los padres durante la lectura del Manifiesto.

Las asociaciones de padres denuncian que, «a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada».

En un ambiente festivo y sin ningún incidente. Con una manifestación adaptada a los tiempos que corren, los padres, profesores y colectivos afectados por la reforma de la ley educativa aprobada en el Congreso este viernes se echaron a la calle en coche y colapsaron este domingo el centro neurálgico de Madrid y de otras decenas de calles en toda España. A través del ruido de los claxon, familias enteras denunciaban así la aprobación de la ley que no las ha tenido en cuenta y cuyos colegios concertados y de educación especial ahora corren peligro. «Yo quiero tener libertad para poder elegir», contaba a ABC Rosa, profesora y madre de dos hijos que estudian en un centro concertado de Madrid. «No se me ocurre un mejor plan para este domingo que estar aquí manifestándonos por algo tan importante como es la libertad de nuestros hijos», añadía. Informa Nieves Mira