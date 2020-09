Con patologías y sin enseñanza: «Mi hija tiene miedo de ir a clase, estuvo en la UCI, asfixiada y con morfina» Estudiantes trasplantados, con enfermedades raras o con familiares de alto riesgo piden que se les garantice la educación telemática

Josefina G. Stegmann MADRID Actualizado: 21/09/2020 03:31h

Rosa vive en estado de alarma mucho antes de que llegara el Covid a España. A sus 56 años es una enferma pluripatológica. «No hay órgano que no tenga mal, lo mío es un muestrario», dice entre el poco humor que le queda y la resignación. Padece más de un cáncer, inmunosupresión y enfermedad cardiovascular. Ya en marzo sus médicos le advirtieron de que no pisara los hospitales. Y desde principios de ese mes ella y su familia viven encerrados, sin contacto con nadie, a excepción de algún familiar que se acerca solo a la puerta de casa.

El marido de Rosa tiene obesidad, su padre, de 86 años, es hipertenso y sus dos hijos sufren una