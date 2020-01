Año Nuevo Chino 2020: ¿Qué animal es y qué significado tiene? Este año está dedicado a la rata, un animal con una simbología y significado muy concretos

Estamos a punto de celebrar el Año Nuevo Chino y, tras dejar atrás el año del jabalí, este 2020 va dedicado a la rata, un animal con una simbología y significados muy concretos de acuerdo con el horóscopo chino. De momento, y en contra de lo que puede parecer, para los que tengan este signo en su zodiaco 2020 será el año de los negocios, un «muy buen año laboral y económico», según nuestro horóscopo chino de ABC.

La rata es el primero de los 12 signos que forman el zodiaco chino. Este animal se asocia con una forma de ser intuitiva, escurridiza pero también con dotes de liderazgo. En la mitología hindú, no obstante, se le considera poco menos que un animal sagrado por ser el vehículo del dios Ganesha.

En cuanto al horóscopo chino, y su compatibilidad con otros signos, se cree que la rata (nacidos 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) es compatible con el dragón (nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) pero que «mezclaría» peor con el caballo (nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) y la cabra (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Pronóstico del horóscopo chino

Si naciste en el símbolo de la rata, nuestro horóscopo chino te da el siguiente consejo: «Las prisas no son buenas, evita apresurarte, cada cosa a su tiempo, no apresures los acontecimientos». No obstante, por si acaso, te damos algunas pistas más al respecto.

En el amor, te pide más valentía («Podrías tener algún problema por culpa de la timidez, debes intentar ser más pasional y demostrar tus sentimientos. Si te gusta una persona debes lanzarse a la piscina e intentar atraerla») mientras que en el trabajo, tal y como te indicábamos más arriba, te espera un gran año: «Piensa mucho todas las decisiones antes de realizarlas y déjate aconsejar por tus personas de confianza. Gracias a tu duro trabajo tus jefes pueden ascenderte, no lo desaproveches y esfuérzate al máximo», señala nuestro horóscopo.

En cuanto al dinero, consecuencia de ese éxito en el trabajo, te espera un año tranquilo y, en cuanto a la salud, sin ser excelso, el hecho de que vayas a hacer más deporte que en otras ocasiones te hará sentir mejor que de costumbre.