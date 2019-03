Nueva demanda al cardenal Pell por supuesto abuso sexual a un menor en los años setenta El Tribunal Supremo de Victoria confirmó la presentación de esta demanda civil, que además de Pell incluye al estado de Victoria y los custodios de las Hermanas de Nazareth

El cardenal australiano George Pell, detenido a la espera de conocer la condena por cinco cargos de pederastia, fue demandado hoy por el presunto abuso sexual a un menor cometido en la década de 1970.

El Tribunal Supremo de Victoria confirmó la presentación de esta demanda civil, que además de Pell incluye al estado de Victoria, los custodios de las Hermanas de Nazareth (anteriormente St Joseph) y los servicios familiares y para la infancia de la ciudad de Ballarat.

«El nombre del demandante no puede ser revelado. Adicionalmente el archivo no está disponible en el buscador, por lo que la declaración de la demanda o cualquier otro documento presentado en este caso no será publicado por el tribunal», indicó la corte en un comunicado.

El demandante, que se cree que vivió en el hogar gestionado por las Hermanas de Nazareth, sería una de las supuestas víctimas de un proceso que fue sobreseído la semana pasada en el que Pell estaba acusado de abusar de varios niños en una piscina en Ballarat, su ciudad natal.

La presunta víctima, que iba a dar su testimonio en el caso penal contra Pell, conocido como el «juicio de los nadadores», quiere indemnizaciones por daños psicológicos, la pérdida de salarios y gastos médicos, según dijo a principios de semana su abogado.

El caso de la piscina de Ballarat es uno de los dos procesos que afrontaba el prelado, de 77 años, desde el año pasado bajo una fuerte restricción legal que impedía divulgar sus detalles.

En el primer caso, un jurado declaró a Pell el pasado 11 de diciembre culpable de cinco delitos de abusos sexuales, incluido uno por penetración oral, contra dos menores de 13 años en la catedral de St Patrick's, en la ciudad de Melbourne, en 1996.

El veredicto de culpabilidad no se hizo público hasta el 26 de febrero, una vez el juez levantó las restricciones legales a los procesos contra Pell, que fue encarcelado el 27 de febrero a la espera de que el 13 de abril se dicte la pena que se le impone.

La defensa de Pell presentó un recurso de apelación contra el fallo al argumentar que este "es poco razonable y no puede apoyarse en pruebas" y que el jurado no pudo decidir «más allá de toda duda razonable apoyándose únicamente en la palabra del demandante».

Tras conocerse el veredicto, el Vaticano anunció que Pell ya no ocupa el cargo de prefecto de Economía, considerado como el número tres de la Santa Sede, y que tiene prohibido el ejercicio público del ministerio sacerdotal y el contacto, en cualquier modo y forma, con menores de edad.