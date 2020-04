Muere por coronavirus el periodista José María Calleja Tenía 64 años y estuvo dos largas semanas ingresado en la UCI luchando por su vida

Después de dos largas semanas ingresado en la UCI, el periodista y escritor José María Calleja ha muerto por coronavirus. Calleja tenía 64 años y es conocido por su trabajo en la época final y más ardua de ETA, una labor por la que llegó a estar «en la diana» de los terroristas.

Era doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. Su carrera en el mundo del periodismo comenzó en País Vasco a principios de los 80 en la delegación de la Agencia EFE en esa comunidad.

Su última publicación fue «Lo bueno de España», un antídoto contra el independentismo que reivindica la Transición, el matrimonio homosexual, el deporte o el fin ETA como motivos del «orgullo razonable» de ser español.

Escribió una docena de libros y entre sus galardones destaca el Premio Espasa de Ensayo de 2001 con «Arriba Euskadi: la vida diaria en el País Vasco». También destaca su faceta de presentador y director con el programa «El Debate de CNN+» y colaboró en televisión con en Antena3 o Cuatro, en la radio (Onda Cero y Cadena SER) y en la Agencia Colpisa, entre otros.

Hace dos meses ABC le entrevistó por última vez y en su conversación con este periódico reconoció que a la izquierda «le ha costado hacer un proceso de asimilación de la idea de España» debido a la apropiación que de ella hizo el anterior régimen. «Yo estuve en la cárcel en la dictadura y Franco nos decía a los de la oposición que no éramos españoles. Luego, en la época del terrorismo en el País Vasco, los que nos querían asesinar a mí me llamaban españolazo. Yo siempre me he sentido español...», sonreía el periodista.

En un tuit, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, le ha recordado como «un apasionado de la información libre y de la literatura, al que los terroristas de ETA tuvieron en su diana por defender la libertad de todos».