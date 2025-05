Los médicos denuncian que un juez anteponga el «chamanismo» a su criterio para curar el Covid

Juan Francisco Martí , de 49 años y sin patologías previas, está ingresado en una UCI por Covid-19 , pero su tratamiento no lo ha decidido un médico, sino su familia, con respaldo de un juez . Por orden de una ... magistrada está recibiendo ozonoterapia, algo a lo que los doctores del Hospital de La Plana de Villarreal (Castellón) se negaron, al tratarse de un método sin evidencia científica en pacientes con coronavirus. Esta sentencia pionera en España ha puesto patas arriba a la comunidad médica, que no entiende cómo se ha podido ordenar una terapia de estas características.

En opinión de Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), «lo más grave es la injerencia que, por encima de los protocolos y las guías clínicas, autoriza una terapia que en ningún caso está contemplada». «En pleno siglo XXI no podemos estar al albur del chamanismo y las ocurrencias de las que se carece de evidencia científica», añade.

A la comunidad científica le preocupa que esta decisión judicial siente un precedente que provoque «una cadena masiva de solicitudes de tratamientos sin eficacia en un contexto de angustia y desesperación», señala Álvaro Castellanos, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Para evitar que los tribunales den luz verde a tratamientos no probados que puedan dañar al paciente y que escogen libremente los ciudadanos, Castellanos considera que las relaciones entre sociedades científicas y la Justicia «deben estrecharse para que prime un compromiso de colaboración». En el mismo sentido se pronuncia Paloma Repila, representante del sindicato de enfermería Satse: «Lo que necesitamos en un futuro es más comunicación entre los jueces y los servicios clínicos para evitar este tipo de decisiones en la que los colectivos sanitarios no están representados».

«Es tan importante la autonomía del paciente como el trabajo del personal sanitario, la evidencia científica y la seguridad del paciente»

Desde el punto de vista del Satse, esta sentencia es «una puerta abierta» a las injerencias que están por venir . «Esta resolución se puede volver a dar. Cada vez más los pacientes y familias se empoderan y tienen autonomía con respecto a su salud. Ya ocurre en otros países y era cuestión de tiempo que se diera en España», explica Repila. En este sentido, la representante del Satse recuerda que «es tan importante la autonomía del paciente como el trabajo del personal sanitario, la evidencia científica y la seguridad del paciente». Por ello, insiste en que el enfermo y sus familiares deben estar plenamente informados para así tomar la decisión correcta.

Al margen del revuelo originado por el fallo judicial, Juan Francisco está mejorando tras un mes de ingreso en la UCI y una semana de tratamiento con ozono, aseguran tanto su mujer como el equipo médico externo al hospital que le está atendiendo desde el 13 de agosto.

En contra de la Aemps

La propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recomienda no aplicar esta terapia por la «ausencia de evidencia de la eficacia del ozono en pacientes críticos con Covid-19» y «la ausencia de ensayos clínicos en marcha que respalden la utilización de este tratamiento». Además, para la utilización de la ozonoterapia como uso compasivo se deben de cumplir una serie de requisitos tal como ordena el Real Decreto 1015/2009. Uno de ellos es que debería haberse iniciado un ensayo clínico en el centro, tampoco se cuenta con el visto bueno de la dirección del mismo y, aunque sí se ha autorizado un ensayo clínico en nuestro país para estudiar los efectos de la sangre ozonizada en pacientes con neumonía grave por Covid-19, todavía no se han reclutado voluntarios, por lo que no se puede considerar como iniciado.

A pesar de la negativa de la Aemps, agencia a la que la juez de Castellón no pidió opinión, la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT) y el equipo médico que está tratando al paciente aseguran que el ozono es eficaz y seguro para pacientes Covid. «Dentro de la ventana terapéutica hemos comprobado que tiene un efecto inmunomodulador, antiinflamatorio y mejora mucho el aporte de oxígeno a los tejidos», explica José Baeza, presidente de SEOT. El especialista hace referencia a varios estudios realizados en Italia y en India sobre menos de cien pacientes. Tras serles administrada ozonoterapia, pasaron menos tiempo en el hospital, se les redujo el número de intubaciones y también se contrajo la mortalidad. No obstante, estos estudios no cumplen con la definición de un ensayo clínico bien diseñado al carecer de un grupo control, no se trata de un ensayo ciego ni aleatorio, el tamaño muestral es pequeño y los tiempos son demasiado cortos para detectar posibles efectos adversos. Por todo ello «es imposible determinar si esta terapia es eficaz y segura», puntualiza Castellanos, que alude a un informe del Instituto de Salud Carlos III en el que se indica que este tipo de estudios tiene poco rigor metodológico.

Juan Carlos Pérez Olmedo , médico que está tratando al paciente con ozonoterapia, está convencido de la efectividad de este método. «Lo que estamos haciendo aquí es rigor científico» , declara a este periódico, mientras Castellanos contrapone que «la eficacia de un medicamento no depende de una observación puntual, sino que debe demostrarse en un ensayo clínico».

En el centro de este maremágnum de acusaciones se encuentra la desesperación de la esposa de Juan Francisco , Vanessa Bachero. Tras recibir malas noticias día tras día, Vanessa decidió buscar alternativas al tratamiento de su marido . «El 7 de agosto fui al hospital para firmar la autorización de la traqueotomía y me dijeron que en una escala de entre un 1 y un 10 la gravedad era de un 9,5», relata. «No podía quedarme esperando una llamada diciendo que había fallecido. Mi marido trabaja en un laboratorio farmacéutico y un buen amigo nos recomendó la ozonoterapia. Yo empecé a investigar y di con un caso en el que un paciente se había recuperado después de que Pérez Olmedo lo tratara con ozono. Me aseguró que en siete o diez días sería otra persona y ahora mi marido está consciente», señala, aliviada.

Juan Francisco y Vanessa junto a sus dos hijos Cedida por la familia

«Te aferras a todo»

Vanessa, que ha costeado la integridad del tratamiento, ha estado apoyada durante todo el proceso por Borja Martínez-Fresneda, su abogado, y por Médicos por la Verdad , una conocida asociación negacionista. «En estas situaciones te aferras a todo. Estoy agradecida porque sin pedirme nada a cambio han venido a ayudarme organizando una manifestación y asesorándonos sobre cómo llevar esto ante la Justicia». Vanessa aclara que nunca han estado vinculados a esta organización y explica que Juan Francisco no estaba vacunado porque no pudo acudir a la cita. «Somos farmacéuticos, nuestros hijos tienen todas las vacunas puestas y yo no me he vacunado porque he pasado el Covid dos veces en un año. No somos negacionistas», aclara.

Castellanos insiste en que «es muy difícil atribuir la mejoría del paciente a la ozonoterapia», ya que es muy probable que la evolución favorable sea fruto de la evolución de la enfermedad gracias a los cuidados que se le siguen administrando al paciente. «Los pacientes graves con Covid-19 evolucionan lentamente pero hay que recordar que la supervivencia de pacientes ventilados mecánicamente está entre el 60 y el 70%», explica. En este sentido, lamenta que tratamientos como la ozonoterapia u otros sin evidencia científica se estén promocionando «de forma fraudulenta aprovechándose de la angustia y desesperación de los familiares» cuando la realidad es que ninguna agencia reguladora en ningún país del mundo ha autorizado el uso de ozono para su uso en pacientes con Covid-19.