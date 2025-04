El miedo al Covid se suma al temor por el humo del tabaco en las terrazas

Raúl no tiene duda de que se contagió de Covid en la terraza de un bar . Era el mes de mayo de 2021, acababan de levantar el toque de queda en la capital y jugaba el Barça contra el Atlético de Madrid. El plan ... parecía perfecto: comer con sus amigos, ver el partido y disfrutar de la tarde sin estar pendiente de la hora de llegada a casa. Pasaron los días y el martes llegó el mensaje que torció todos sus planes: «He dado positivo» . Y no sería el primero, el jueves de esa misma semana ya habían ‘caído’ los 12 que acudieron a la comida.

Al principio, les pareció extraño haberse contagiado en un espacio al aire libre, pese a que el joven reconoce que estuvieron sin mascarilla porque estaban comiendo, bebiendo y, además, «muchos» estaban fumando , «como siempre» que van a una terraza. Un acto que parece cotidiano y que, sin embargo, puede favorecer la transmisión del Covid. Así lo explicaba la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) la pasada semana.

«Hay algunos estudios que ya demuestran que el virus se puede contagiar a través de aerosoles . Tras darle una calada a un cigarrillo –normal o electrónico– se expulsa humo y si el sujeto está infectado, podría transmitirlo», explica a ABC Carlos A. Jiménez-Ruiz, neumólogo, experto en tabaquismo y expresidente de la SEPAR. Según explica, las partículas de coronavirus tienen 0,1 micras de diámetro que se pueden unir a las del humo del tabaco, que son más grandes, y alcanzar distancias de ocho metros . Por esa razón, el neumólogo asegura que la prohibición de fumar en las terrazas sería una acción «segura» durante la pandemia, y añadiendo que es una medida que, si llega algún día, «debería quedarse para siempre».

Más grave en fumadores

Además, recuerda que aquellas personas que son fumadoras y contraen el Covid tienen doble el riesgo de padecer una forma clínica grave, necesitar una UCI, recibir ventilación asistida e, incluso, morir . «En este momento, lo más razonable es tener la mascarilla puesta en todo momento, ya que protegerá del humo a quien no esté fumando», asegura Jiménez-Ruiz. Aunque reitera que la medida más correcta sería que las terrazas de los bares fueran lugares «libres de humo». Una acción que María, una joven madrileña de 25 años, agradecería mucho. «Estar tomándome algo y tener que tragarme el humo de la persona de al lado no era de mi agrado antes de la pandemia, pero es que ahora encima se suma el miedo a contraer el Covid », expone.

Asimismo, desde SEPAR reclaman que esta acción también pone en riesgo de infectarse a los trabajadores. Según los datos que han aportado las mutuas a la Confederación Empresarial de Hostelería de España, desde enero a noviembre de 2021 unos 200.000 trabajadores del sector han estado de baja por el Covid-19, lo que supone el 11,3%.

«Siempre apoyaremos las medidas que protejan al trabajador », explica la coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO., Carmen Mancheño. Desde el sindicato también reclaman que se cumpla la Ley Antitabaco que está actualmente en vigor, ya que en la hostelería los equipos de protección individual para hacer frente al virus no son los adecuados». Según explica Mancheño, no se ha identificado bien el riesgo y, por tanto, no se han adoptado las medidas adecuadas. «En algunas ocasiones les dan una mascarilla quirúrgica para 8-10 horas», cuando lo recomendado por las autoridades sanitarias es cambiarla transcurridas cuatro horas. Por su parte, el Secretario del Sector de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Omar Rodríguez, recalca que la normativa contra el Covid-19 tiene que proteger la salud de los trabajadores y de los clientes.

En cambio, la opinión de Juan Carlos, dueño de un restaurante ubicado en el municipio madrileño de Gargantilla de Lozoya, dista mucho de la de Mancheño. «Normalmente nuestros mejores clientes fuman. Si no se pudiera en las terrazas, algunos optarían por no venir », finaliza.