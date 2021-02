Martin Baron: «El periodista no se puede convertir en activista» El director más influyente y exitoso de la prensa de EE.UU. en las últimas décadas se jubila tras haber liderado una profunda transformación de su diario

Ocho años exitosos e insólitos ha pasado Martin Baron al frente del diario 'The Washington Post'. Este periodista con más de 45 años de experiencia y que se jubila esta semana, ha convertido una cabecera que a su llegada en enero de 2013 sobrevivía a duras penas entre despidos y recortes en un titán del periodismo internacional, un gigante digital reanimado desde que en agosto de aquel mismo año lo comprara el fundador de Amazon, Jeff Bezos. En sus décadas al frente de 'The Miami Herald', 'The Boston Globe' y, finalmente el 'Post', las redacciones que ha dirigido Baron (Tampa, 1954) han amasado 17 prestigiosos premios Pulitzer. En conversación con ABC en su último día laboral en el puesto, se