El maltrato se ensaña con la España rural

Denuncian menos. Es un hecho. Y muchos, agentes, trabajadores sociales y autoridades, se preguntan el porqué. Las mujeres víctimas de la violencia de género en el medio rural pueden chocar con varias trabas a la hora de acusar a sus maridos o exparejas, circunstancias que no vienen recogidas en ningún Pacto de Estado, pero que cuentan las entidades que trabajan con ellas tratando de asesorarlas. No denuncian por vergüenza, por el qué dirán, porque temen que en la comisaría se encuentre un familiar de su maltratador, o un pariente suyo, por la distancia insalvable que tienen hasta llegar a un cuartel o porque, simplemente, carecen de coche y recursos para hacerlo... Todos estos obstáculos permanecen opacos para la sociedad cuando se contabilizan las mujeres que sufren violencia machista, pero los relatan calcados, casi palabra por palabra, la comisaria responsable de VioGén (el sistema policial de protección de las víctimas), Marina Rodríguez, y asociaciones de lucha contra esta lacra.

Una de estas entidades es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), presidida por Carmen Quintanilla. Desde esta ONG, que ayudó con sus programas en 2018 a dos millones de personas en la «España vaciada», aseguran a ABC que el maltrato se ceba con mayor dureza con las mujeres del campo, que tienen menos medios específicos para encararlo. Lamentan casos como el de una mujer asesinada el año pasado en un pueblo gerundense, donde el agresor se había quedado viviendo a 150 metros de su exmujer. El pueblo no denunció cuando asistió en primera fila a una refriega en la calle. Esa misma noche él acabó con su vida en el umbral de la puerta, mientras una hija dormía en el piso de arriba. «Nadie se quiere meter en los asuntos de una familia del pueblo, por la cercanía en las relaciones con una y otra parte, por las habladurías y su influencia, por la visión de la familia como el bien supremo a preservar, por las actitudes de sumisión y aceptación de la violencia y las desigualdades de género, todo ello mucho más profundo en el medio rural que en el urbano», afirman en la sede de Afammer, en Ciudad Real.

Muchas de las 993 mujeres asesinadas en España desde 2003 personifican lo que detallan en esta entidad: «No involucrar a la familia a fin de no preocuparles, no causarles un disgusto público, así como seguir considerando la violencia como un asunto privado son actitudes que siguen estando muy presentes en la actitud de las víctimas».

En la sede de VioGén, Marina Rodríguez asevera que los agentes que velan por la protección de las mujeres se topan con estos problemas añadidos. Agrega otro: «Muchas víctimas quieren denunciar, pero que no le pase nada al agresor, o dicen que “el castigo no sirve para nada”, en el sentido de que no repara a la víctima y tiene efectos familiares».

Julián de Velasco

«Temes los chismes. Te sientes anulada por la vergüenza»

Érika Montañés/Madrid

El municipio donde reside Blanca tiene mil habitantes. Es andaluz. No quiere dar más datos por si su ex la identifica. Aún le teme. Su relato de veinte años de noviazgo y matrimonio da cuenta de cómo alguien llega a «acostumbrarse» a un circuito de malos tratos. «Comenzó insultando. Hubo un episodio de agresión física, pero lo pasé por alto. Fue vergonzoso, cuando comuniqué a sus padres que me había quedado embarazada. Lo tomé como algo propio de la presión, porque él no quería que lo tuviera. Yo soy una persona con un carácter fuerte y rebelde, y le dije que la decisión estaba tomada».

Los agresores suelen recorrer el mismo calvario, estación tras estapa. La primera, separar a la mujer de su círculo: «Él venía de la ciudad, decía que mis amigos en el pueblo eran todos unos catetos. El maltrato psicológico fue constante y dejamos de ir con ellos». La penitencia se extiende: «Después empezó a hablarme mal de mi familia. Yo veía que las cosas no eran como decía, pero cuando protestaba, me cogía del cuello, me chocaba contra la pared, me arrodillaba y obligaba a pedirle perdón, también justo antes del parto. Cualquier cosa se le hacía un mundo, no darle la razón era algo terrible». Al final, «ya me golpeaba contra los muebles y logró cambiar mis pensamientos».

Prosigue esta mujer, menor de 40 años: «No denuncié por miedo. Ahora iría al cuartel. Entonces, nadie lo hizo. En una verbena del pueblo, una mujer se acercó a mí y dijo: “En los pueblos todo se sabe”. No les culpo. Me pegaba en casa y me sonreía en las tiendas delante de la gente. Tú ya lo tomas como algo normal y no quieres chismes. La primera vez que me separé, volví con mis padres. Él aporreó la puerta y montó un escándalo. Yo no quería más tensión porque los vecinos hablarían. Te ves anulada por la vergüenza que sientes y llegas a dejarte manipular». Blanca regresó con él esa vez. Lo siguiente rozó la tortura: «Me golpeaba en las piernas mientras yo conducía. No paraba. Aguanté por mi hija, hasta que un día entró en la ducha, me tiró del pelo y empotró contra el espejo. Empapada, resbalé tras un fuerte golpe y casi me quedo en el sitio». Se sintió sola. La Fundación Ana Bella la ayudó, pero, dice, la «ansiedad y el miedo» tardan mucho en evaporarse.