Una maestra es detenida después que una mamá grabara el abuso a su hija autista de 6 años Christina Lester y sus dos asistentes, June Yurish y Kristin Douty, han sido acusadas y detenidas por abusar y maltratar a una niña de seis años en la ciudad de Martinsburg, Estados Unidos

Paula A. Arocha Actualizado: 21/08/2019 12:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la ciudad de Martinsburg, perteneciente al el estado de West Virginia (Estados Unidos), una maestra y sus dos asistentes han sido acusadas y detenidas por cometer un delito menor de abuso hacia una niña de seis años con autismo por parte de sus compañeros de clase.

De acuerdo a los documentos judiciales, Amber Pack, la madre de la menor, sospechaba desde hace un par de semanas que su hija estaba siendo maltratada en la escuela. Por lo cual se vio en la obligación de esconder una «cámara espía» en el cabello de su hija.

Adri, la menor de seis años, es autista y cada vez que su madre la acompañaba a la parada del autobús de Barkely Heights Elementary School, un colegio de primaria público, lloraba y se resistía a subir al transporte público con el resto de sus compañeros. Para la gran sorpresa de la madre, llevaba cinco días realizando las grabaciones pero debido al ruido y al movimiento constante del cabello de su hija, era dificil saber lo que realmente estaba pasando hasta que un día, gracias a que su hija atendió al colegio con el cabello recogido, pudo confirmar todas sus sospechas.

«Cuando Adri regresó a casa, estaba horrorizada y no podía creerlo. Mi hija había llegado a casa con marcas en sus brazos. Parecían ser contusiones de presión por fuertes apretones» comenta Pack a los medios. En la grabación de ocho horas, la representante de la menor escuchó claramente que Christina Lester, su maestra , y June Yurish junto con Kristin Douty, ambas asistentes, amenazaron a su hija con reventarle los dientes y retenerle la comida.

No habían pasado instantes y Pack se encontraba llamando inmediatamente a la policía para poner una denuncia. Afortunadamente al día siguiente un agente se reunió con Margaret F. Kursey, directora del colegio, y reprodujo la grabración de la menor. Cuando le preguntó a la maestra sobre la grabación, Lester en su defensa aclaró que estaba hablando con sus compañeras de trabajo no con sus estudiantes.

La madre dejó al descubierto el maltrato por las redes sociales

A falta de pruebas contundentes y después que el agente realizará una inspección en el colegio, Pack recibió una llamada por parte de la directora para decirle que destruyera las grabaciones ya que podría arruinar su trayectoria profesional, esto no detuvo a la madre de la menor a seguir acusando a la maestra por el maltrato hacia su hija. En consecuencia pasado una semana, Packl decidió publicar las grabaciones en las redes sociales, concretamente en Facebook, donde obtuvo 10 millones de visitas en menos de 24 horas.

Gracias a los medios y los comentarios de la gente, el fiscal general presentó una demanda civil contra Lester, Yurish y Douty por no sólo agredir a Adri, sino al resto de los estudiantes. Al día de hoy la demanda ha sido enmendada para incluir a Kursey, quien según los informes oficiales intentó numerosas veces obstaculizar la investigación y ocultar la evidencia con llamadas anónimas hacia Pack para destruir la grabación.

Según Patrick Morrisey, el fiscal general, las grabaciones son un claro ejemplo para reafirmar el compromiso de la comunidad para proteger a los niños, «los administradores escolares deben cumplir un estándar más alto, uno que proteja a nuestros hijos y responda enérgicamente a las denuncias de abuso» afirmó en un comunicado a la prensa.

Una vez realizado los cargos y detenidas las responsables del abuso y del maltrato no sólo a Adri sino a varios niños pequeños del colegio, la familia Pack ha inscrito a u hija en un nuevo colegio : «La familia Pack se encuentra aliviada de que se hayan presentado cargos pensales. En un centro educativo, ningún padre debe tener la angustia si su hijo es maltratado o no. No hemos perdido la esperanza en el sistema, realmente creemos que nuestro sistema educativo funciona, y si continuamos a prestar mucha más atención a nuestros niños, los colegios serán un lugar seguro para nuestras familias» subrayó Morrisey en una nota de prensa.