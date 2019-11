Madrid acogerá la próxima Cumbre del Clima entre el 2 y el 13 de diciembre

Madrid acogerá la Cumbre del Clima de la ONU del 2 al 13 de diciembre, en lugar de la ciudad de Santiago de Chile (Chile), ha anunciado el Gobierno español y Naciones Unidas. Precisamente ayer España se ofreció a acoger este evento tras la renuncia del país latinoamericano por su situación interna. Un evento que se celebra cada dos años.

La capital de España tendrá apenas cuatro semanas para tener lista la logística de unas cumbres que llegan a reunir a hasta 25.000 personas y que necesitan dos sedes cercanas físicamente para mayor seguridad y con acceso en transporte público. Una para actos oficiales y controlada por la ONU, la otra actos paralelos de la sociedad civil. Además de disponer de una infraestructura hotelera suficiente para acoger durante tres semanas a las decenas de delegaciones y cientos de expertos, periodistas o científicos que se acrediten para su seguimiento. Todo ello, sin contar con el reto a nivel de seguridad que representa.

We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that #COP25 will take place from 2-13 December in Madrid, Spain.

Chile cogió el testigo de la cumbre tras la renuncia de Brasil , que desde el 1 de enero esta gobernada por el ultraconservador Jair Bolsonaro, y ha dispuesto de un año para su organización por lo que la presidencia de la misma seguirá siendo su responsabilidad. Las siguiente Cumbre del Clima se celebrará en Glasgow dentro de dos años.

En cualquier caso, a la de Madrid acudirán representantes de casi 200 países y contará con «eventos paralelos» de ONG para presentar informes científicos o actos reivindicativos. Para acoger este evento se perfila el recinto ferial Ifema , donde se han celebrado congresos con hasta 50.000 participantes.

It will be our pleasure to host #COP25 in #Madrid. A privilege to back & facilitate global action on #climate; an honour to stress the European and #LAC Spanish soul. Progressive & constructive multilateralism is the best answer to global challenges.