«La "ley Celaá" quiere una sociedad ignorante que justifique la atrocidad cometida contra Ayuso» El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, recibe a ABC en su despacho y asegura que la comunidad blindará a la concertada ante una «inquina de la izquierda» contra el sector que califica de «medieval»

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 02/11/2020 17:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Cómo lleva la pandemia como consejero? Los políticos suelen disculparse por sus errores al estar frente a una situación sin precedentes...

Por una parte es verdad que es un tema con mucha incertidumbre, y siendo gestor público es muy difícil tomar decisiones cuando ni la ciencia sabe cuáles son las soluciones más adecuadas en cada caso. Pero dicho esto, estoy satisfecho porque hicimos un trabajo gigantesco dentro de las circunstancias tan complicadas que hemos padecido. Creo que se consiguió que en los centros se siguiera manteniendo la educación en la época del confinamiento, aunque fuera a distancia y con muchos problemas. También estoy muy satisfecho con el inicio del curso. Había una gran preocupación por este asunto en la sociedad española, y en agosto era el tema central. En Madrid el inicio del curso se ha llevado a cabo, no hay ningún centro cerrado por el Covid y el servicio educativo se está prestando de una manera muy aceptable, permitiendo la conciliación de las familias. Pero desde otro punto de vista, reconozco que me gustaría hablar de educación, de innovación... Coincido en este sentido con otros consejeros: todos los días estamos hablando de temas sanitarios, de higiene... que son los que toca y los asumimos, pero nos gustaría estar potenciando el bilingüismo, el trilingüismo, los centros STEM. Esa parte es la más frustrante.

¿Y esas medidas que le gustaría llevar a cabo están ahora en el cajón?

Sí, es que el 90 por ciento del tiempo desde marzo está dedicado a temas higiénico-sanitarios. Yo no me lo imaginé al principio, cuando el 11 de marzo se suspendieron las clases presenciales, pero el cambio ha sido radical, tuvimos que cambiarlo todo. Los contratos de limpieza, los de las rutas, las contrataciones de profesores en masa, la búsqueda de espacios para poner los nuevos grupos de conviencia que hemos creado...Nuestros principios en educación son la calidad, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades, y a estos se ha sumado uno más que es la seguridad, que nos absorbe una parte importantísima del tiempo.

¿Nos puede detallar los datos más recientes de brotes en los centros de la Comunidad de Madrid y su número por etapas? El epidemiólogo Fernando Simón decía que hay más casos en Secundaria, pero no por la actividad docente en sí, sino por la actividad que los jóvenes de estas edades realizan fuera las aulas…

En Madrid hay 29.000 alumnos y 1.500 aulas en cuarentena. Cada semana se duplicaban los datos de cuarentena, tanto de alumnos como de aulas con respecto a la semana anterior. Pero, afortunadamente, hace aproximadamente 15 días esos datos se estancaron y desde hace siete u ocho días estos datos empezaron a bajar. La sensación que tenemos es que está incidiendo en la ESO y Bachillerato más que en Primaria e Infantil. Evidentemente, pensamos que estas impresiones no se producen por la actividad en el aula, y obedecen más a la actividad social de estos jóvenes fuera de ella.

¿Se sintió arropado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en cuanto a la gestión de la pandemia? Siempre que repasa sus actuaciones relacionadas con el Covid a la ministra le gusta mencionar el número de veces que se reunió con las comunidades… ¿Qué le reclama y qué le reconoce?

-Yo distinguiría dos aspectos, el económico -aunque no es propiamente de Educación, pero sí del Gobierno de España-. En este sentido, hemos recibido unos recursos adicionales y gracias a ellos hemos podido organizar un inicio del curso seguro, potenciando la educación digital. Sin dichos recursos nos hubiera sido muy difícil llevarlo a cabo. Por lo tanto, lo agradezco. Y luego está la otra parte, relacionada con la organización educativa y sanitaria. Ahí no hemos recibido ayuda por parte del ministerio porque cuando estaban los alumnos confinados sacaron aquella famosa orden del 22 de abril, que suponía un aprobado general encubierto, que decía que cada comunidad dictaminara el número de aprobados con el que se podía pasar de curso. Nosotros nos opusimos a ello y no fue ninguna ayuda ni para los alumnos ni para el mérito. Luego, en el mes de junio, cuando estábamos preocupados por el inicio del curso, por cómo conseguir más profesores y más espacio, nos pusieron encima de la mesa un documento que tenía únicamente las buenas propuestas que todas las comunidades estábamos haciendo. Por último, convocaron la Conferencia Sectorial siguiente a finales de agosto, el 27 concretamente, cuando el curso empezaba en Madrid el 4 de septiembre. Entre esas fechas no se podía hacer nada. En lo que no es económico no han tenido ningún liderazgo.

¿A qué ha destinado ese dinero de los Fondos Covid?

A contratar a 10.600 docentes para el inicio del curso. También lo hemos destinado a obras; hemos estado todo el verano haciendo obras de adecuación en los centros para responder a la pandemia, es decir, dando más espacio, dando pistas deportivas para que además de en el patio los alumnos puedan estar en estas zonas deportivas en los periodos de recreo. También van a hacerse 240 aulas prefabricadas (preferiblemente ubicadas en los terrenos de los centros) para aquellos centros donde ha sido imposible ubicar a los alumnos. Aunque se trata de la última opción ya que hemos creado 7.500 aulas nuevas convencionales. Cuando no era posible, se acudía a los ayuntamientos para pedirles espacios (unos 40 nos han cedido aulas) pero en algunas ocasiones los espacios cedidos por los ayuntamientos era, por ejemplo, un salón de plenos que tenía que usarse.

También acudimos a las mamparas (8.000). Por otro lado, hemos gastado 90 millones de euros en tecnología: 100.000 ordenadores para que alumnos y docentes no tengan problemas en la educación semipresencial, así como si se diera el caso de un nuevo confinamiento, y también invertimos en nuestra plataforma EducaMadrid, donde hemos incluido un curriculum digital de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato, un plan de lectura... También hemos gastado en limpieza, porque antes se limpiaba cuando se iban los alumnos y ahora hay que hacerlo varias veces durante la jornada escolar; por eso hemos tenido que modificar los contratos y dar dinero a los ayuntamientos para que mejoren la limpieza también ellos. Hemos comprado 9 millones y medio de mascarillas, 650.000 litros de gel hidroalcohólico, termómetros... Eso son 370 millones de euros que va a gastar la Comunidad de Madrid al margen del Presupuesto, que son 4.000 para el primer trimestre del curso 20-21.

Hemos gastado 370 millones de euros para el primer trimestre del curso 20-21

A nivel estrictamente académico, ¿qué opina de la Lomloe?

No nos gusta absolutamente nada porque es un proyecto que quiere volver a la LOE socialista, norma totalmente fracasada, que llevó a un porcentaje del 25 por ciento de abandono escolar; sin embargo, gracias a la Lomce (aún vigente y que el Gobierno quiere derogar) se ha conseguido reducir. En la Comunidad de Madrid, el último dato de abandono escolar es del 10,6 por ciento. La Lomloe es una ley que retrocede, que busca la mediocridad, pretende que los alumnos no tengan una formación crítica excelente, reniega de ello porque permite titular el Bachillerato con suspensos. Me preocupa también que con las enmiendas de algunos grupos parlamenetarios se esté empeorando aun más.

¿Qué le preocupa más: el ataque a la libertad de elección de centro, a la concertada, a la educación especial...?

Lo peor es que no es una ley educativa, es ideológica y parte de un claro sectarismo. Va contra la libertad de elección. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos; la Constitución, el Derecho Internacional y el natural da potestad a los progenitores sobre la educación de sus hijos y es una ley que intenta allá donde puede cercenar esa libertad de elección. Lo que hacen con la educación especial es increíble. He visitado centros de este tipo y cualquiera que lo haga se da cuenta de que hay un determinado porcentaje del alumnos que no puede estar en centros ordinarios. Nosotros presumimos de que, en Madrid, el 91,7 por ciento de los 60.000 alumnos que tienen necesidades especiales está en centros ordinarios. Pero lo mejor para sacar el máximo rendimiento del 8,3 restante es que estén en un centro de educación especial y que los padres lo decidan. Pero esta ley lo quiere cercenar.

La Lomloe no es una ley educativa, es ideológica y parte de un claro sectarismo

También me preocupa mucho la calidad de la educación con el tema del aprobado con suspensos y la limitación del número de repeticiones. Nadie quiere que los alumnos repitan, pero si han de hacerlo, repiten. No puede ser que por ley se imponga que no lo hagan. Al final, esta ley va contra los tres principios fundamentales de la Comunidad de Madrid en materia educativa: la libertad de elección, la calidad y la igualdad de oportunidades. Está intentando atacar esos tres principios porque es una ley ideológica.

¿La está empeorando Podemos?

Sí, notablemente. La está volviendo aún más ideológica. El otro día supimos que quieren eliminar las actividades extraescolares y que tienen que ser gratuitas, porque si algún alumno no puede ir supone un agravio para él. En ese caso, lo mejor es buscar becas para que ningún alumno se quede fuera, pero lo que no se puede hacer es que ningún niño pueda asistir. Es la obsesión de la izquierda: igualar a la baja y llevar a la mediocridad porque a ellos no les interesa una sociedad crítica, formada, sino que buscan una sociedad más complaciente.

¿Por qué ese empeño contra la concertada? El sector está muy preocupado y ha iniciado una campaña muy fuerte para frenar la ley.

Es un sectarismo permanente de la izquierda. Llevo 25 años con cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid y en el Estado. Como consecuencia de ser alto cargo tantos años he ido mucho a la Asamblea de Madrid para comparecer y, si se escuchan los debates, uno se da cuenta de que le tienen una inquina a la concertada que es primitiva, medieval, no se entiende. La concertada existe en España desde los años 80 y creo que nadie en la sociedad la discute, pero los partidos de izquierda la tienen en su punto de mira y la ley intenta perjudicarla en todo aquello que puede; por ejemplo, en la demanda social, que es un principio muy importante. Lo que dice la demanda social es lo que hace la Comunidad de Madrid; es decir, nosotros haremos los centros públicos que pida la sociedad y los centros concertados que pida la sociedad.

En Madrid tenemos el distrito único, ¿y qué se consigue con él? Que una familia de Vallecas pueda llevar a su hijo al centro que quiera

Apoyamos al 55 por ciento de la población que elige la pública, al 30 que elige la concertada y al 15 que opta por la privada. Aunque a la ministra Celaá no le guste, la potestad y la obligación de la educación es de los padres y nosotros atenderemos lo que ellos quieren. En las enmiendas ha salido algo muy peligroso: unas comisiones de escolarización, órganos pseudopolíticos que mediante ingeniería social quieren determinar qué alumno va a cada colegio. También hay otra que pretende que el factor más importante para llevar a un niño a un centro sea el de la proximidad al domicilio. En Madrid tenemos el distrito único, ¿y qué se consigue con él? Que una familia de Vallecas pueda llevar a su hijo al centro que quiera; eso es luchar contra la segregación. Ellos dicen que lo que proponen es luchar contra la segregación. Suena a Orwell, a dirigismo político. El problema de la ley y de las enmiendas es que quieren dar más potestad a las administraciones públicas que a las familias a la hora de decidir, y eso es una barbaridad, es comunista, no sé cómo calificarlo.

¿Cree que se va a aprobar?

Me temo que sí

¿Cómo van a hacer entonces para mencionar los principios que menciona estando bajo el paraguas de una ley orgánica de educación?

Afortunadamente, las competencias de gestión son de las comunidades, y dentro del margen que deje la ley nosotros aplicaremos nuestros principios tal y como lo venimos haciendo. Ayuso ya anunció que vamos a proponer en la Asamblea de Madrid una ley que blinde, dentro de nuestras competencias, a la concertada y la educación especial.

¿Qué opina de la investigación de la Fiscalía a la ministra Celaá por presunto delito de prevaricación al permitir a las comunidades, a través de una orden ministerial, decidir sobre los criterios de promoción y titulación?

Yo respeto totalmente las actuaciones de los tribunales. Desde el punto de vista jurídico esta fue una actuación muy burda; todos nos podemos equivocar, pero derogar una ley orgánica y sus decretos de desarrollo mediante una orden es una barbaridad jurídica. En aquella reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, cuyo acuerdo se convirtió en orden, me mostré totalmente contrario a que se pudiera promocionar con suspensos, y que además se rompiera el sistema educativo español en 17 trozos, porque cada comunidad podía establecer el número de suspensos. Cuando un título vale igual en cualquier comunidad no puede ser que en una sea con cuatro suspensos y en otra con tres. Al final de la sesión dije que ese acuerdo no se podía plasmar en una orden del ministerio. El PP recurrió esa orden porque es una aberración jurídica. No he podido hacer más que denunciar la barbaridad que suponía esa orden desde el terreno jurídico y desde el terreno de la organización educativa.

¿Nos puede contar exactamente cómo se produjo ese anuncio por parte del ministerio aquel día? La ministra no fue en público tan categórica como usted dice. Dijo que el texto había sido compartido en su filosofía «por todas las regiones sin excepción», aunque reconoció que «algunas mostraron su disconformidad con algunos puntos»...

Eso lo ha dicho varias veces, en sede parlamentaria, en el Senado y a mí me sorprende. Yo tuve dos intervenciones. En la primera dije que desde un punto de vista educativo no podía compartir que se aprobara con suspensos y que no me parecía bien que cada comunidad lo decidiera. Y en la segunda intervención dije además que no se podía derogar una ley orgánica mediante una orden, que como mínimo sería un decreto.

Me acuerdo que llegué al despacho, nos mandaron el documento y me quedé horrorizado porque no había relación entre lo que habíamos comentado de ser flexibles con una medida normativa que lo que hacía era derogar la ley orgánica de educación

Creo que la ministra dijo aquella frase y habló de que se compartía la filosofía porque habló con nosotros antes de esa reunión y nos preguntó si compartíamos que había que ser «flexibles». Eso lo hacíamos todos pero lo que no nos dijeron es que se iba a plantear una orden que permitía a una comunidad aprobar con cuatro suspensos. Ser flexibles nos parecía bien, lo que no nos parecía bien era lo que nos encontramos ese día. Me acuerdo que llegué al despacho, nos mandaron el documento y me quedé horrorizado porque no había relación entre lo que habíamos comentado de ser flexibles con una medida normativa que lo que hacía era derogar la ley orgánica de educación.

¿La ministra debería dimitir por la falta de liderazgo, por la gestión de la pandemia, por marcharse a Bilbao horas antes de decretarse la alarma en Madrid, por aprobar una orden que va contra la ley educativa orgánica vigente y contra la Constitución?

No sé, no me atrevería a decirlo. Es verdad que desde el punto de vista jurídico no solo tuve esa discusión, sino que en otra Conferencia Sectorial también la tuve porque igualmente pretendieron hacer una orden que no era correcta y con un apoyo jurídico poco serio. Pero eso le pasa a todo el Gobierno de España, no solo al Ministerio de Educación.

Respecto al viaje he dicho que eso no estuvo bien. Estar en la mesa del Consejo de Ministros, firmar el confinamiento de la Comunidad de Madrid y a continuación coger un coche y luego un avión para ir a Bilbao no fue una acción ejemplar. Ella ha aducido razones médicas y yo no tengo por qué desconfiar de esas razones.

Podría haber ido a Urgencias a Madrid

Madrid tiene un sistema sanitario buenísimo, y según el Monitor Sanitario es el mejor de España.

¿Qué cambiaría de la ley educativa vigente, la Lomce?

Seguro que en la vida todo es mejorable, pero en principio es una ley orgánica que establece un marco muy adecuado para la educación. Incluso los aspectos más controvertidos para la izquierda no se pusieron el marcha teniendo el PP mayoría absoluta porque se quería llegar a un acuerdo.

Deseamos que los alumnos aprueben pero con exigencia y esfuerzo, porque si titulamos sin exigencia y sin esfuerzo esos papeles no valen nada. Cuando ese alumno llegue a la empresa, no se va a colocar

Pondría en marcha esos aspectos de la Lomce que quedaron congelados. Por ejemplo, la prueba única de Selectividad en toda España, todas las pruebas de evaluación, las de Bachillerato... Las implantaría porque abundaban en ese esfuerzo, en esa calidad del sistema educativo que al Gobierno no le gusta, pero que en la educación es el futuro y hay que ir en esa línea. Todos deseamos que aprueben todos pero con exigencia y esfuerzo, porque si titulamos sin exigencia y sin esfuerzo esos papeles no valen nada, son papel mojado. Cuando ese alumno llegue al mundo real, a la empresa, no se va a colocar.

A su juicio la izquierda busca que los alumnos no piensen...

Es así de triste. A mi, desde que estoy en la Consejería de Educación, no me cabe la menor duda de que quieren una sociedad complaciente, que evalúe la actuación de Sánchez y Iglesias durante la pandemia y le parezca que lo han hecho todo bien.

¿Qué opina del trato dado por el Gobierno central a Madrid

Por eso quieren una educación de baja calidad y mediocre. Porque el trato que ha dado el Gobierno a la Comunidad de Madrid durante estos meses es tan patético y tan burdo que una sociedad formada y crítica lo calificaría de inadmisible. Cuando en verano Aragón o Cataluña tuvieron problemas con la pandemia nadie criticaba a los presidentes de esas comunidades. Cuando fue Madrid se personalizaba, ya no era el Gobierno, era Ayuso la culpable.

Cuando los casos en Madrid bajaron y subieron en otras no han sido los culpables los presidentes; yo no he oido hablar mal de la presidenta de Navarra, y es la que tiene más contagios. PSOE y Podemos quieren una educación de más baja calidad precisamente porque quieren una sociedad ignorante que ante la atrocidad cometida contra Ayuso permanezca sin darse cuenta, sin reaccionar ante algo tan penoso y burdo.

Echando la vista atrás y viendo que el impacto del Covid en las aulas no ha sido tan alto como en otras áreas, ¿cree que la Comunidad de Madrid se apresuró al ser la primera región en cerrarlos?

Creo que fue una medida muy buena en aquel momento. Ahora todos estamos de acuerdo en que lo último que cerraríamos son los centros educativos, pero en marzo nadie se estaba tomando en serio esto. Hasta el momento en que la Comunidad de Madrid dio ese golpe de efecto y cerró los centros parecía que la enfermedad no nos afectaba a nosotros. Se había producido el 8-M, había partidos de fútbol, manifestaciones, Vista Alegre... Esa llamada de atención seguro que ha salvado muchas vidas. Por otra parte, en ese momento los colegios no eran tan seguros como ahora. Fue una decisión muy difícil, yo lo pasé muy mal cuando me enteré de esa decisión, pero creo que se han ahorrado muchas muertes.

¿Conseguieron paliar la pérdida de contenidos durante el tercer trimestre? Jonathan Portes, profesor del King’s College, señalaba que perder un trimestre puede repercutir en una pérdida de entre el 2 y el 2,5% del futuro salario de estos alumnos…

Se ha salvado la interrupción del tercer trimestre en la medida de lo posible. Los docentes hicieron un esfuerzo enorme para mantener el contacto con los alumnos; nosotros reforzamos nuestra plataforma, aprovechamos la Semana Santa para triplicar la capacidad y velocidad de los servidores, pero es evidente que no es lo mismo que la educación presencial. Por eso, nosotros pedimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volver a las aulas el 1 de junio. Entonces estábamos en aquellas fases de la desescalada cuando a Madrid, por un comité de expertos que luego reconocieron que no existía, no se nos permitió pasar de fase. Queríamos pasar de fase para que los alumnos de 2º de Bachillerato y los quehabíamos detectado que necesitaban refuerzo pudieran ese último mes volver a las aulas, pero eso no se permitió. Por otra parte, uno de los puntales del inicio de curso nuestro es el refuerzo; nuestro plan se dirige a compensar a esos alumnos que tuvieron problemas y ahí hemos hecho un refuerzo en horario lectivo contratando 500 profesores en Infantil y Primaria y 617 en Secundaria. También llevamos el refuerzo fuera del horario lectivo: le damos dinero a los centros para que puedan contratar profesores para reforzar el estudio de los alumnos que han ido peor.

Los sindicatos han reclamado purificadores en las aulas y han asegurado que se les pide a los niños que vayan con ropa térmica y mantas por el frío al tener que dar clase con las ventanas abiertas, y que los docentes no estaban todos vacunados frente a la gripe porque las sedes para hacerlo están colapsadas…

Nosotros hemos dicho que haremos lo que dictaminen las autoridades sanitarias, y nos dicen que lo principal es la ventilación natural. Los filtros de los que hablan, los HEPA, se usan en caso de que no haya ventilación natural (como un quirófano) o cuando esta es muy reducida. Estos filtros pueden tener problemas y mal usados, lejos de luchar contra la pandemia, pueden hacer lo contrario. Puede ser que haga frío, pero esa es la situación que tenemos.

En la tramitación de la Lomloe, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto la concertación del Bachillerato como una medida para hacer posible la extensión de la educación básica y gratuita hasta los 18 años. También figuraba en el programa electoral... ¿Cuándo se va a hacer realidad en la Comunidad de Madrid?

De momento, lo que hemos hecho son las becas de Bachillerato; el año pasado eran solo para Primero y este año la extenderemos a Segundo. Consisten en que aquel alumno que ha estudiado toda su vida en un colegio concertado y llega al Bachillerato se va de allí porque no es una educación obligatoria y, por tanto, no concertada. Pero esa beca consigue que el alumno siga ahí.

Pero con becas, no concertación...

Vamos a empezar así, veremos en el futuro cómo se puede hacer.

En relación con la enseñanza pública, hay quejas de familias que critican el retraso de la Consejería en la construcción o finalización de centros públicos en zonas de nueva población. ¿Estas quejas están justificadas?

Estamos continuamente construyendo centros porque en Madrid la población crece. Este año tenemos 16.000 alumnos más y en la pública 13.500 más. En las zonas consolidadas de las ciudades los institutos se quedan vacíos porque las familias que viven allí son mayores, pero en barrios de nuevas construcción hay muchas familias jóvenes y niños y se necesitan construir centros. Desgraciadamente no se le pueden poner ruedas a los centros que están en las zonas antiguas de las ciudades y llevarlas a las zonas nuevas. Estamos construyendo centros pero lo hacemos con racionalidad. Es imposible que las familias piensen que van a tener un centro a menos de 50 metros de sus casas, eso no hay presupuesto que lo aguante. En virtud de las necesidades de escolarización estamos intentando construir inmediatamente los centros necesarios.

Cuando esta pesadilla se termine, ¿cuál es la primera medida estrictamente educativa que le gustaría tomar?

Que todo lo que hemos avanzado en digitalización de las aulas (lo único bueno de la pandemia), continúe, que no se pierda. Seguir avanzando en Formación Profesional para contribuir a la emancipación de la juventud, sobre todo en FP Dual, que consigue una empleabilidad en un año del 86 por ciento.

¿Qué ha hecho mal y qué bien todo este tiempo?

A nivel político, al final no sabemos lo que tenemos que hace ni lo que va a pasar, por eso me hubiera gustado tomar decisiones antes. Por ejemplo, que todos los ordenadores estuvieran ya en las aulas. Pero entre los problemas administrativos, entre los de los fabricantes, que tienen mucha demanda, no están todos. Respecto a las aulas prefabricadas ya tenemos 90 instaladas pero me hubiese gustado haber tomado la decisión antes.