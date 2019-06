Indignación en el mundo del deporte con las «caddies» desnudas Un torneo de golf solo apto para hombres publicita «mujeres sexys y desnudas para ayudar a los jugadores»

El anuncio de un nuevo torneo de golf está causando mucho revuelo en el Reino Unido y en el mundo del deporte. El motivo: ofrecer la colaboración de «más de 30 mujeres sexys y desnudas para ayudar a los jugadores con su "swing"». Por si esto no fuera poco, solo hombres pueden inscribirse al polémico torneo que también anuncia alcohol gratis como reclamo. El torneo tendrá lugar en un campo cuyo nombre no se ha desvelado de Essex (Inglaterra) el próximo 16 de agosto.

«Nos enorgullecemos de ofrecerles a los chicos una ronda de golf muy traviesa y un día súper sexy lleno de placeres prohibidos, oh, y también puedes jugar al golf», reza el controvertido cartel publicado en la web de 4Play Productions. Según The Mirror, el torneo también contará con un concurso de camisetas mojadas, mujeres desnudas en un jacuzzi y un espectáculo de «chica contra chica».

Cartel del evento

Como no podía ser de otra manera, el anuncio ha provocado una oleada de críticas por promover valores machistas. Muchos jugadores piensan que esta iniciativa hace un flaco favor a al golf en particular y al deporte, en general. Sin embargo, los organizadores han salido en defensa del torneo y están convencidos de que será un éxito de convocatoria. «Estos son eventos sólo para hombres. Comenzamos en Sudáfrica y lo traemos al Reino Unido. No puedes imaginar lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Creemos que va a despegar aquí», señaló Steve, uno de los promotores. Por sus palabras no parece que estén pensando en cancelar el evento «deportivo». La polémica está servida.