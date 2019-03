Huelga feminista del 8 de marzo, en directo

Actualizar

14.58UGT y Comisiones Obreras han calificado de «hito histórico», con paros «similares, si no superiores» al año pasado, la huelga convocada este viernes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. «El 8M de 2019 no va a desmerecer al 8M de 2018. Creemos que ya se puede afirmar que 2019 va a marcar otro hito histórico», ha señalado el secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante una concentración en la Plaza de Cibeles a la que han acudido cientos de hombres y mujeres. En la misma línea, Sordo ha destacado que «se puede augurar ya un éxito de la dimensión laboral del 8M» y que la «gran ola violeta va a volver a inundar esta tarde las calles». «Cientos de miles, millones de mujeres y hombres van a tapar la calle en toda España para decir que este país no va a admitir un paso atrás en materia de igualdad», ha sentenciado.

14.43La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destacado durante la concentración que el feminismo «es una fuerza imparable de progreso». Durante su participación, Carmena ha mostrado el orgullo de toda la Corporación por ver la plaza de Cibeles repleta de lo que ha denominado el «poder violeta», haciendo referencia al gran número de mujeres que se han movilizado para conmemorar este día. La regidora ha destacado también que el feminismo es un movimiento «extraordinariamente progresista» porque «su esencia es el progreso, y porque permite la igualdad que a su vez es sinónimo de democracia, de avance y de mejora de la humanidad». En este sentido, ha coemntado que «el feminismo es una fuerza imparable de progreso» y ha añadido que, por eso, «no puede haber un paso atrás, porque la humanidad siempre camina hacia delante y por eso el feminismo seguirá siempre hacía adelante». Finalmente, la alcaldesa ha deseado un feliz día a todas las mujeres, en una jornada de reivindicación, de huelga, de manifestación, «algo que hacemos sabiendo el enorme placer que sentimos de ser mujeres luchadoras por el feminismo».

14.38El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que su partido no participa en la manifestación convocada para este viernes por la Comisión 8M Estatal porque el manifiesto del acto solo recoge los postulados de la «izquierda radical», lo cual considera una instrumentalización de la lucha por la igualdad. Casado ha hecho estas declaraciones en Castellón antes de participar en un encuentro con la dirección de la escuela infantil Fabulinos y ha explicado a los periodistas que su partido tenía previsto participar en esa manifestación hasta conocer el contenido de un manifiesto que, en su opinión, «enfrenta a ideologías y a hombres contra mujeres».

14.31La huelga feminista no ha tenido impacto en el tráfico de entrada ni salida a Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico. La afluencia de vehículos por las grandes vías de acceso a la capital ha sido similar al registrado cualquier viernes entre las 7 y las 12 horas. Así, este viernes se han contabilizado un total de 411.564 vehículos de entrada y salida a la capital. Esta cifra es muy similar a la registrada el viernes 22 de febrero en el que se contabilizaron 411.771 vehículos.

14.29El Sindicato de Estudiantes cifra en más de dos millones los jóvenes que han secundado la huelga feminista. «Ha sido un éxito total y demuestra que los estudiantes estamos en la primera línea en la batalla contra el machismo», ha afirmado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, a Europa Press, momentos antes de que arrancara en la Puerta del Sol de Madrid la manifestación.

14.21La marcha se empieza a desconcentrar lentamente, informa Josefina G. Stegmann.

14.16También se recuerda a la victima de La Manada: «Tranquila hermana aquí está tu manada», informa Josefina G. Stegmann.

14.12Paula, alumna de Publicidad de la Complutense dice que ha venido a luchar por la igualdad, que queda mucho por hacer y que si bien reconoce politización en el manifiesta entiende que es “inevitable” porque la lucha necesita ir a la práctica «a través de leyes», informa Josefina G. Stegmann.

14.11El camión que está en la cabecera ha apagado los altavoces y se han quitado los carteles, la marcha se ha parado a la altura del metro Noviciado. Pero las consignas, gritos y aplausos no cesan, informa Josefina G. Stegmann.

13.59El Arzobispado de Madrid ha denunciado la aparición este viernes de pintadas a favor del aborto y otras «ofensivas» contra la fe católica en las fachadas de las iglesias de Nuestra señora del Carmen y San Luis y la de San Ginés, cuyas cerraduras han sido cubiertas de silicona. Según ha comprobado Efe, la iglesia de San Ginés, situada en la calle Arenal, ha amanecido con una pintada en la que se podía leer «puto clero», que ya ha sido borrada, mientras que en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de las inmediaciones de la calle Preciados se leía «pederastas» y «aborto libre».

Varias activistas protestan frente a la sede de Ciudadanos

13.50La cabecera de la marcha tiene un cartel de sindicato de estudiantes de izquierda revolucionaria que dice: «Feminismo revolucionario y anticapitalista». Informa Josefina G. Stegmann.

13.49Vox Baleares ha asegurado que «feministas radicales» han dado «una paliza» a tres chicas, dos de ellas menores de edad, en el aparcamiento de un centro comercial en Son Servera (Mallorca), este viernes sobre las 09.00 horas. Según indica la formación, que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, «las chicas han sido abordadas por las radicales que querían imponerles un lazo con motivo del 8M». No obstante, según relata Vox, una de las agredidas no ha querido ponerse el lazo y eso ha desencadenado los golpes. La chica que se ha negado a llevar el lazo —mayor de edad— presenta un labio roto, mientras que una de las menores tiene un diente roto y «se encuentra en observación ante una posible fractura de mandíbula». La tercera, también menor, «presenta magulladuras al haber sido golpeada y arrastrada por el suelo».

13.47Las calles del municipio malagueño de El Burgo han amanecido este 8 de marzo con nombre de mujer. Los rótulos que a diario pueden leerse en sus calles ha sido sustituidos este viernes por nombre de mujeres. En concreto, se han tapado todos los rótulos, salvo los que ya tenían nombre de mujer, que son paseo Clara Campoamor y Calle Concejala Maria Cantero. Además, han lanzado una campaña en redes con hasthag #Micalleconnombredemujer.

Comisiones Obreras se presenta en la manifestación - J.G.S.

13.38También manifestantes mayores han querido unirse a la manifestación de estudiantes, informa Josefina G. Stegmann.

13.34También en el resto de ciudades de España siguen las concentraciones. En Bilbao, Oviedo o Gijón continúan las concentraciones de mujeres para reclamar la igualdad.

Concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT en la Plaza de Cibeles de Madrid - EFE

13.27Activistas feministas han colocado carteles solicitando la abolición de la prostitución en diversos puentes situados en vías de acceso al centro de Madrid, como la M-30 y Paseo de la Castellana, para concienciar a la ciudadanía sobre una de las «peores formas de violencia sexual contra mujeres». Según ha informado la Asamblea Abolicionista de Madrid, se han colocado carteles con el lema 'Abolición prostitución' en Ciudad Universitaria (M-30), Puente de Ricardo Ortiz (M-30), Puente de San Isidro (M-30), Puente de Eduardo Dato (Paseo de la Castellana). Con motivo de la huelga conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, este movimiento afirma que el «feminismo recupera en un lugar prioritario de su agenda de este 8M la necesidad de abolir la prostitución como la lacra contra los derechos humanos y con el propio ejercicio de una sociedad igualitaria que representa».

13.26La manifestación empieza a subir por la calle San Bernardo después de haber atravesado Gran Via. «Madrid será la tumba del machismo», cantan ahora. Las consignas son similares a las del año pasado, informa Josefina G. Stegmann.

Sorina, Eva e Irene, estudiantes de instituto, de Periodismo y Magisterio respectivamente, acuden a la huelga porque creen necesaria la concienciación y que lo consideran un tema «ético» más que politico - J.G.S.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, esta mañana - EFE

13.21El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que las «políticas de igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres, son políticas de estado y como tales tenemos que evitar que se politicen o instrumentalicen en beneficio de cualquier formación política».

13.17Varias mujeres de la Comisión 8M han leído este viernes 8 de marzo un manifiesto en el que piden acabar con la violencia machista y luchar contra «la ofensiva ultraderechista y patriarcal». Alrededor de las 12.00 horas ha comenzado la lectura del texto en la madrileña Plaza de Lavapiés, que estaba prácticamente llena con la presencia de centenares de personas —mayoritariamente, mujeres y niños—. Bajo una pancarta de lema 'Contra el patriarcado y su violencia, autodefensa', una decena de mujeres del colectivo han denunciado las «desigualdades» que debe afrontar la mujer en la sociedad. Desde el derecho al aborto hasta la «corresponsabilidad» laboral con los hombres han sido algunas de las reclamaciones incluidas en el manifiesto, que no obstante, han centrado parte de su intervención en criticar las políticas de algunas formaciones —sin citar ninguna—.

13.16Un grupo de jovenes de 15-16 años han venido para luchar por la igualdad, creen que el manifiesto está politizado pero lo consideran inevitable porque hay partidos (Vox) que «priva a las mujeres de Libertad», asegura Hugo. Informa Josefina G. Stegmann.

Pablo es estudiante de instituto, ha venido a la manifestación porque cree que en esta causa tienen que estar «todos» - J.G.S.

13.04El colectivo feminista de La Rioja «Mujeres en rebeldía» ha colocado este viernes, en la fachada principal de la concatedral Santa María la Redonda de Logroño, una pancarta con la frase «Os beberéis la sangre de nuestros abortos», que ha sido retirada posteriormente. La pancarta se ha exhibido durante varias horas y su retirada ha coincidido con una concentración convocada por los sindicatos UGT, CCOO, USO y STE-Rioja con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se ha celebrado en la céntrica plaza del Mercado de Logroño, donde se encuentra la concatedral.

Varias alumnas de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Algunas acuden por primera vez a las concentraciones y dicen que se han congregado por la igualdad aunque no les parece bien que el manifiesto esté politizado - j.g.s.

12.57«Mujeres unidas, jamás serán vencidas», «que no, que no tenemos miedo» son algunas de las consignas que se escuchan por las calles de Madrid, informa Josefina G. Stegmann.

Una manifestación del #8M sube por la calle Preciados al grito de: "Madrid será la tumba del machismo" #8demarzopic.twitter.com/6fytBURd9c — Helena de la Casa Huertas (@HelenadelaCasa) 8 de marzo de 2019

Las manifestantes tienen copada por completo la calle Preciados de Madrid. «Patriarcado y capital, alianza criminal», se lee en algunas pancartas, informa Josefina G. Stegmann - J.G.S.

12.43Las mujeres de 29 países necesitan el consentimiento de su marido o pareja para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, según ha recordado la Coordinadora Estatal de VIH/sida (Cesida), con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 7.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el VIH cada semana. En África Subsahariana, tres de cada cuatro infecciones nuevas afectan a las adolescentes de entre 15 y 19 años. Así, las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir con el VIH que los hombres.

12.32El candidato independiente al ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, se ha declarado este viernes como «feminista», y ha hecho un alegato en defensa de la igualdad «real» entre hombres y mujeres. El exprimer ministro francés, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos, ha presentado hoy a tres mujeres en puestos destacados de su candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. «Yo soy feminista», ha proclamado el aspirante a la alcaldía de Barcelona durante el acto, y ha agregado: «Si consolidamos la igualdad, haremos de Barcelona una ciudad feminista».

12.25El seguimiento de la huelga en universidades catalanas es alto con motivo de la huelga por el Día Internacional de la Mujer, han informado a Europa Press fuentes de las universidades. En la Autònoma de Barcelona (UAB), ha habido un seguimiento total sin docencia en las facultades de Comunicación, Educación, Traducción e Interpretación, Políticas, Derecho, Filosofía y Psicología, mientras que en otras como Veterinaria, Ingeniería y Medicina es del 50%. En la de Barcelona (UB), Derecho, Educación, Filosofía o Geografía e Historia han registrado un seguimiento del 100%, y en el resto han sido entre el 60% y el 90%, excepto Ciencias de la Tierra, Economía, Medicina-Campus Clínic, con menos del 50%. En la de Gerona (UdG) el seguimiento de los universitarios está siendo «masivo y se está realizando poca actividad docente», y en la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona el seguimiento de los estudiantes es del 82%. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha parado la actividad académica hasta las 11 horas en el campus Ciutadella.

12.22El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rendido hoy homenaje a Clara Campoamor, la mujer que consiguió el voto femenino en España, como referente liberal y feminista, con motivo del 8 de marzo, en el cual ha lamentado que los políticos no sean capaces de defender juntos la igualdad entre hombres y mujeres. Rivera ha hecho una declaración en la sede su partido, flanqueada por la concejal madrileña Begoña Villacís y las diputadas Patricia Reyes, Melisa Rodríguez y Marta Rivera de la Cruz, para expresar su respaldo a un «feminismo inclusivo, un feminismo abierto que no deje a nadie fuera, porque nadie sobra para defender la igualdad entre hombres y mujeres».

12.16Un total de 64 lápidas han sido colocadas hoy en distintas plazas de la localidad sevillana de El Saucejo como homenaje a las mujeres asesinadas en el último año en España y como acto central de las actividades en la localidad con motivo del 8 de marzo. La alcaldesa de la localidad, Antonia Capitán (IU), ha dicho a Efe que se trata de unas lápidas que han colocado a primera hora de la mañana las mujeres que pertenecen al Foro Feminista, una iniciativa que ha sorprendido a los vecinos cuando las han visto al amanecer. Cada una representa a las mujeres asesinadas desde el 8 de marzo de 2018, y muestran los nombres de las mujeres, el lugar donde vivían y la fecha y el modo en el que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.

Varias mujeres cortan el tráfico en Barcelona - AFP

