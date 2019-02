Habla el padre de Julen: «Me maldigo» El padre del pequeño que cayó a un pozo el pasado 13 de enero concedió una entrevista para dar las gracias a todo el operativo y a toda la gente que le envió mensajes de cariño

José Roselló dice que se ha quedado sin corazón. El padre de Julen, el niño que cayó a un pozo el pasado 13 de enero y cuyo cuerpo fue rescatado 13 días después, concedió una entrevista al Diario Sur en la que aseguró que cierra los ojos y solo ve lo mismo, el pozo. «Y me maldigo –continúa–, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí... Ya no volveré a ir al campo. Ni me comeré más un plato de paella».

También señaló que actualmente solo va a su casa, junto a su mujer Vicky para dormir, porque todo son recuerdos. «Antes, vivíamos con mi familia, pero cuando pasó lo de Óliver (su primer hijo murió en 2017) nos tuvimos que ir porque todo eran recuerdos. Y ahora igual. Entras y empiezas a ver muñecos, pelotas... Llevamos tres o cuatro días quedándonos en la de un amigo y solo vamos a la nuestra para dormir».

Roselló aprovechó la entrevista para dar las gracias a la « Guardia Civil, bomberos, mineros, ingenieros, operarios, psicólogos, emergencias 112, voluntarios de Protección Civil, vecinos de Totalán, de El Palo... A la mujer que nos cedió la casa, al coronel –Jesús Esteban– y a la subdelegada –María Gámez–, que me han escuchado, con mis quejas, con mis protestas, pero que nos han dado un trato maravilloso. Y a los periodistas, que nos escucharon cuando pedíamos más medios para la búsqueda y que, salvo excepciones, nos han tratado bien. Nos hemos sentido muy arropados».

También han leído «emocionados» todos los mensajes de apoyo que le han llegado no sólo de España, sino de distintos países del mundo, como Italia, Suiza, Alemania...

